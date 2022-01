Le Palais des glaces de Dalhousie ferme ses portes temporairement

Privé de la grande majorité de ses équipes en raison des restrictions liées à la récente flambée des cas de COVID-19, le Palais des glaces de Dalhousie a décidé de tout simplement fermer ses portes, du moins pour quelques semaines.

«Ça ne sert pas vraiment à grand-chose de demeurer ouvert. Il n’y a personne pour utiliser la glace. Alors, aussi bien économiser un peu d’argent.»

Le directeur général de la Ville de Dalhousie, Gilles Legacy, aurait bien aimé éviter de devoir fermer les portes de l’aréna de sa communauté. Mais la réalité étant ce qu’elle est, il est inutile selon lui de garder l’infrastructure fonctionnelle en tout temps lorsque les utilisateurs ne sont plus au rendez-vous.

Les équipes des ligues de garage ne peuvent plus jouer, ni celle des Marauders de la ligue senior. Pour leur part, les formations du hockey mineur ne peuvent utiliser la patinoire que dans les cadres d’entraînements.

«Ils avaient trois locations par semaine, mais il manque tellement de joueurs en raison des consignes d’âge (les moins de 12 ans n’ont pas accès à l’aréna) que les équipes se retrouvaient à annuler», ajoute M. Legacy.

Afin de ne pas avoir à gérer un trop grand flux de patineurs, la Ville a également décidé de mettre fin temporairement au patinage familial. Seuls la marche autour de l’anneau ainsi que le patinage pour personnes âgées ont été conservés, deux activités n’étant pratiquées que par de petits groupes.

«On a baissé le chauffage, fermé les lumières et réaffecté des employés à d’autres tâches. On ne le fait pas par plaisir, on aurait de loin préféré continuer nos activités normalement. Cela dit, s’il y a un aspect positif à tout cela, c’est que ça va engendrer des économies, car les dépenses sont moindres», indique le directeur général.

Selon lui, les équipes du hockey mineur peuvent se rabattre momentanément sans problème sur le Centre civique de Campbellton qui a des disponibilités soudaines en raison de l’arrêt des activités au niveau des ligues gentleman et de son équipe junior A (Tigres).

«L’idée n’est pas de punir les gens, mais dans le contexte actuel, on se doit de prendre les décisions les plus éclairées et viables. Dès que la province adoucira ses restrictions pour les jeunes et les équipes, on se fera un plaisir de tout remettre en place», souligne M. Legacy.

D’ici là, il soutient que des efforts supplémentaires seront mis pour l’entretien des patinoires extérieures de la municipalité où les restrictions sont moindres.