Le variant Delta n’a pas dit son dernier mot dans le Nord-Ouest

Alors qu’Omicron est sur toutes les lèvres, le variant Delta ne semble pas avoir tout à fait dit son dernier mot.

Le nord-ouest du Nouveau-Brunswick compte un nombre élevé d’hospitalisation de patients atteints de la COVID-19, malgré sa plus faible densité de population par rapport à d’autres régions de la province. Delta pourrait être en partie en cause

L’Hôpital régional d’Edmundston compte 14 patients hospitalisés en raison de la COVID-19. Cela représente environ le cinquième du nombre total d’hospitalisations dans la province (69). Trois de ces cas se trouvent aux soins intensifs.

La majorité des gens hospitalisés ne sont pas vaccinés ou pas complètement vaccinés.

Devant la montée des cas de COVID-19 et le nombre d’expositions dans différentes unités de soins à l’Hôpital régional d’Edmundston, le Réseau de santé Vitalité a déclaré que l’hôpital était en état d’éclosion.

L’hôpital d’Edmundston est d’ailleurs l’endroit qui compte le plus de gens hospitalisés de la COVID-19 au sein du Réseau de santé Vitalité. Le CHU Dr George-L.-Dumont de Moncton en compte sept et Bathurst en compte quatre.

Le Dr John Tobin, chef du secteur de médecine familiale dans la zone de santé 4, estime que dans le contexte actuel, les statistiques fluctuent fréquemment.

«En une demi-journée, ça peut changer.»

Sans savoir exactement pourquoi la région est touchée comme elle l’est actuellement, il avoir reçu quelques pistes de réponse.

Selon lui, le variant Delta est encore présent au sein du groupe de gens hospitalisés actuellement.

«Quand on a vu que l’on avait autant d’hospitalisations, on a demandé au laboratoire, au début de la semaine, de nous indiquer quel type de variant était présent chez nos patients hospitalisés. Normalement, on ne détermine pas le type de variant pour tous les cas. On en choisit de façon aléatoire par jour ou par semaine.»

Les données du laboratoire, qui a évalué le cas de sept patients hospitalisés, ont permis de déterminer que six d’entre eux étaient affligés par le variant Delta.

«Ce n’est qu’un échantillon, mais ça nous laisse penser que dans notre région il y a encore un bon “mix” des deux variants, soit Delta et Omicron. Ça vient nous donner une bonne partie de la réponse», a commenté Dr Tobin.

«Ça explique pourquoi nos patients hospitalisés sont si malades», a-t-il ajouté.

Le médecin indique que le variant Omicron est rapidement en train de remplacer le Delta, ce qui ne veut pas dire que la partie est gagnée pour autant.

«On peut s’attendre à moins d’hospitalisation, mais on sait très bien qu’avec le nombre de cas, il y a quand même des chances que des gens soient atteints de la maladie sévère de la COVID, même si c’est Omicron.»

Cependant, le gros problème qu’apporte le variant Omicron, d’après M. Tobin, est le nombre d’employés infectés qui doivent arrêter de travailler.

Selon les plus récents chiffres du Réseau Vitalité, 124 membres du personnel sont en arrêt de travail en raison de la COVID-19, soit 39 dans la zone Beauséjour, 27 à Edmundston, 23 dans le Restigouche et 35 dans la zone Chaleur et Péninsule acadienne.

«On est en train de manquer de personnel et c’est ça le gros problème. On voit de plus en plus de gens qui arrivent à l’hôpital pour autre chose que la COVID et on se rend compte après qu’ils ont le virus. Ça, ça peut venir paralyser un département au complet. Il faut tester tout le monde et certains sont positifs», a mentionné John Tobin.

Actuellement, le personnel hospitalier est encore en mesure de gérer la situation à Edmundston, même si la charge de travail est lourde en raison des effets collatéraux du virus.

«On est en période critique, mais il y a d’autres phases plus critiques qui pourraient se produire. Pour l’instant, c’est faisable. Pour les prochaines semaines, c’est un gros: “je ne sais pas”», a admis John Tobin.