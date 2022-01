Les 18 ans et plus pourront recevoir leur troisième dose du vaccin dès lundi

La Santé publique étend l’admissibilité de la dose de rappel du vaccin contre la COVID-19 aux 18 ans et plus dès ce lundi. Ils pourront recevoir une troisième dose du vaccin si cinq mois se sont écoulés depuis leur deuxième dose.

Jusqu’à maintenant, la dose de rappel était réservée aux personnes de 50 ans et plus et à certains groupes immunodéprimés.

Il s’agit d’une accélération de l’échéancier, puisque le gouvernement comptait d’abord élargir l’admissibilité aux personnes de 40 ans et plus à la mi-janvier, puis aux 18 ans et plus en février.

La ministre de la Santé Dorothy Shephard en a fait l’annonce lors du premier point de presse sur la COVID-19 de 2022, et le premier depuis sept jours, alors que la propagation du variant Omicron est hors de contrôle au Nouveau-Brunswick.

«À ce moment-ci, on a la capacité, on a les doses, et c’est vraiment le temps d’essayer de combattre le variant omicron avec les doses de rappel», a ajouté Dre Jennifer Russell, médecin-hygiéniste en chef.

Dre Russell a aussi annoncé vendredi que désormais, toutes les femmes enceintes font partie des groupes qui peuvent prendre rendez-vous pour obtenir leur dose de rappel, peu importe leur âge.