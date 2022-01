Les prochaines semaines s’annoncent difficile dans les hôpitaux

La grande contagiosité du variant Omicron fait craindre le pire au Réseau de santé Vitalité qui suit avec attention les niveaux d’absentéisme au sein de sa force de travail.

L’année 2022 commence sensiblement comme la précédente, ponctuée de turbulences en raison de la pandémie de la COVID-19. Cette fois, c’est au tour du variant Omicron – jugé beaucoup plus contagieux que ses prédécesseurs – de mettre durement à l’épreuve les deux réseaux de santé de la province.

«Jusqu’ici, on tient le coup», affirme avec conviction la PDG du réseau, la Dre France Desrosiers.

Elle concède par la même occasion que le variant Omicron a changé la donne dans la lutte des autorités sanitaires contre cette cinquième vague de la COVID-19.

«Le comportement de la pandémie a changé avec le nouveau variant, alors nous n’avons pas eu d’autres choix que d’adapter nos stratégies. Il est beaucoup plus contagieux que ceux avant lui et sa charge virale est aussi très élevée», souligne-t-elle.

Partout en province, le nombre de cas positifs au virus a grimpé en flèche au cours des dernières semaines. Qu’à cela ne tienne, cette forte augmentation ne semble heureusement pas se refléter aussi brusquement sur le nombre d’hospitalisations. Actuellement au sein du Réseau de santé Vitalité, on dénombre un total de 25 hospitalisations en lien avec la COVID-19.

C’est élevé, certes, mais encore gérable mentionne la Dre Desrosiers.

Si la direction du réseau garde cette donnée à l’œil, un autre retient aussi beaucoup l’attention: le taux d’absentéisme. Que ce soit dans leur milieu de travail ou dans la communauté, plusieurs employés ont en effet contracté le virus. Au moment d’écrire ces lignes, 124 employés étaient en arrêt de travail en raison de la COVID-19. Plus que jamais, la capacité du réseau à conserver un nombre suffisant d’employés pour maintenir ses services est devenue le nerf de la guerre.

Cela dit, comme pour les hospitalisations, le niveau d’absentéisme actuel n’a pas atteint un seuil critique.

«On parle de 124 employés dans divers secteurs et étalés dans l’ensemble de nos établissements. Pour l’instant, ce n’est donc pas trop significatif», indique avec prudence la PDG, car celle-ci sait bien que la situation pourrait rapidement changer.

En raison de l’extrême contagiosité du variant Omicron, le Réseau de santé Vitalité demeure sur ses gardes. Les projections de ce dernier font état d’un taux d’absentéisme beaucoup plus important pour les prochaines semaines.

Différents plans de contingence ont été élaborés afin de répondre à cette augmentation. En raison du pourcentage d’absentéisme somme toute raisonnable pour l’instant, le plan n’est qu’au stade léger. Il pourrait toutefois basculer rapidement à modéré – voire même à élevé – selon la vitesse et la quantité d’employés forcés au retrait.

«Il y a des zones, des secteurs, des départements où nous avions déjà des effectifs réduits, alors c’est certains que par endroit, ça pourrait prendre moins d’employés absents pour faire passer les plans de contingence au niveau suivant», indique Dre Desrosiers.

Dans l’optique qu’un changement de niveau est requis, une panoplie de stratégies ont été pensées et seront mises en œuvre selon que le besoin frappe une unité, un hôpital ou une zone entière.

Mais est-ce possible d’accroître le délestage au sein de Vitalité? Depuis quelques semaines, le réseau a reporté certaines procédures et resserré ses critères en matière de visites dans ses établissements. Ces mesures pourraient être appelées à prendre de l’ampleur au besoin.

Aux dires de la Dre Desrosiers, plusieurs options sont également sur table, y compris le partage de ressources et l’aide entre zones sanitaires, car il est peu probable qu’Omicron frappe chaque hôpital en même temps et avec la même virulence. Le retour précoce (cinq jours) des employés infectés par la COVID-19 n’est pas non plus écarté en cas de manque critique de personnel.

Selon la PDG, les six prochaines seront à surveiller de près.

«On projette que les besoins vont augmenter et que le pic se fera d’ici la fin du mois de janvier. Par la suite, ça devrait prendre quatre autres semaines avant que la courbe redescende. La vitesse à laquelle elle va redescendre dépendra beaucoup du respect des mesures de la Santé publique et de l’effort de vaccination», dit-elle.

Comme la Santé publique, elle invite ainsi fortement la population admissible à la dose de rappel (troisième dose) à prendre rendez-vous le plus rapidement possible. Cette dose, rappelons-le, vient d’ailleurs d’être ouverte à toute la population de 18 ans et plus.

«Avec la troisième dose, la protection contre les hospitalisations grimpe jusqu’à 88%. Ça peut donc avoir une grande influence sur la pression envers le système de santé», soulève-t-elle.