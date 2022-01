Saint-André continue de s’opposer au projet de regroupement

Le maire de la Communauté rurale de Saint-André, Marcel Levesque, entend continuer de faire pression sur le ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale, Daniel Allain, afin d’éviter que sa municipalité soit regroupée avec Grand-Sault et Drummond.

Dans cette optique, Saint-André embarque dans le mouvement de contestation dont fait partie notamment le village de Lac-Baker. Ce dernier a récemment, lors d’une réunion publique, fait part de son intention de poursuivre les démarches pour convaincre le ministre Allain de changer son fusil d’épaule.

Dans le cas du maire Levesque, bien qu’il ne s’oppose pas à des projets de regroupement pour certaines municipalités qui pourraient ne pas survivre sans cela, il estime que ce n’est pas le cas dans sa communauté.

«Je prends l’exemple de communautés qui nous ressemblent comme Kedgwick. Eux ils n’ont pas eu à fusionner avec une autre municipalité. Ils ont 2000 de population et environ 130M$ en assiette fiscale. Nous on a aussi 2000 de population et une assiette fiscale de 200M$. Eux ils n’ont pas été touchés et nous on n’a pas un mot à dire.»

Tout comme la mairesse de Lac-Baker, Roseline Pelletier, l’a mentionné dernièrement, Marcel Levesque croit aussi que les décisions du ministre ne sont plus basées sur la rentabilité des communautés, mais bien sur des raisons politiques.

«Je suis contre ça depuis le début. Nous, on a ramassé nos districts de services locaux en 2006. On s’est pris en main et on ne tanne pas le gouvernement pour de l’argent.»

Avec le développement d’une mine de cryptomonnaie, la construction de nouveaux immeubles à logements et l’acquisition d’un nouveau parc industriel, le maire de Saint-André croit que la municipalité se développe à un rythme suffisant pour justifier son désir de demeurer indépendante.

«Nommez-moi une municipalité qui a eu des investissements de 200M$ chez eux, avec zéro argent du gouvernement? Je ne sais pas si quelqu’un pourra me donner une réponse, mais Saint-André l’a fait.»

«On a eu McCain, la mine de Bitcoin. On a cinq nouveaux immeubles résidentiels et on a approuvé trois autres blocs pour ce printemps. On n’a plus de maisons à vendre. C’est “fou raide” chez nous. En plus, on garde nos taxes basses.»

Aucune hausse du taux d’imposition n’a été enregistrée dans le dernier budget de la municipalité. On compte cinq taux de taxation différents par 100$ d’évaluation, soit 1,1937$ pour l’ancien village, 0,7661$ (développement Michaud), 0,8052$ (Waddell), 0,7650$ (Route 144/255), et 0,7350$ (ancien DSL).

Marcel Levesque a indiqué qu’il avait partagé des statistiques de la municipalité au ministère des Gouvernements locaux.

Ce dernier compte continuer de défendre sa position au cours des prochains mois.

«Le ministre est entêté à certains égards, car je pense que l’on a été capable de lui montrer qu’on était viable. Je suis d’accord qu’il y avait des changements à faire, mais il faut qu’ils soient logiques.»