Campbellton: la Chambre de commerce exige la fin des restrictions dans les commerces

«Si la province a jeté la serviette avec le dépistage de la COVID-19, alors qu’elle enlève aussi avec les restrictions dans les commerces, car à ce point, ça ne sert plus à rien.»

Au dire du président de la Chambre de commerce régionale de Campbellton, Luc Couturier, l’année 2022 commence «raide» pour de nombreuses PME de la région, une situation vécue certes dans le Restigouche, mais également partout en province.

Les récentes restrictions imposées par la province pour lutter contre la vague de la COVID-19 – propulsé à vitesse grand V par le variant Omicron – obligent notamment les restaurateurs comme lui à respecter un taux d’occupation réduit (de 50%). C’est d’ailleurs la même chose pour plusieurs autres types de commerces.

Ces restrictions supplémentaires constituent un autre coup dur pour les entrepreneurs, et cette fois, la gorgée passe de travers, notamment dans cette partie du nord de la province qui a vécu son lot d’inconvénients depuis le début de la pandémie.

«On est d’accord avec les restrictions, mais on a le sentiment qu’au même moment où la province nous demande encore un autre sacrifice, elle de son côté jette la serviette dans le domaine du dépistage. Jusqu’à présent, c’était pourtant un outil très important pour nous et pour la lutte contre la pandémie», estime M. Couturier.

Son organisation déplore notamment l’abandon de la distribution de tests de dépistage rapides aux entreprises et au grand public, ainsi que les nouvelles limites concernant les tests de dépistage PCR.

«On laisse à la population le soin de se tester elle-même et de rapporter en ligne à la Santé publique si le résultat est positif. Mais combien vont le faire honnêtement? C’est rendu tellement complexe de mettre la main sur des tests rapides que ça risque tout simplement de décourager bien des gens de simplement se faire tester», croit le président de la Chambre de commerce.

«Protéger notre économie»

Jusqu’à tout récemment, les chambres de commerce avaient en leur possession des tests rapides disponibles pour leurs membres. Ceux-ci pouvaient alors en distribuer à leurs employés afin d’éviter que ceux-ci entrent au boulot avec le virus. La province leur a demandé de cesser cette pratique.

«On nous a promis un autre format, mais on ne sait pas encore ce que c’est. Pendant ce temps par contre, la pandémie continue. Si on ne peut plus tester nos employés, ils vont contribuer à propager le virus aux clients et à leurs collègues, ce qui signifie que certains commerces pourraient devoir fermer temporairement. Le problème, c’est qu’avec les deux dernières années d’enfer, plusieurs n’ont plus ce luxe», souligne-t-il, déplorant au passage le peu d’aide gouvernementale fournie aux entreprises.

Du coup, celui-ci demande à Fredericton de réviser sa position, à défaut de quoi il suggère tout simplement de laisser tomber les restrictions.

«Si on limite l’accès aux tests rapides à la population ainsi que la confirmation des résultats positifs par tests PCR, alors à quoi bon avoir encore des restrictions dans les commerces? Je ne vois pas comment le gouvernement peut justifier le maintien des restrictions aux entreprises s’il ne fait pas l’effort de limiter la propagation en permettant à la population de se faire tester adéquatement», dit-il.

Sans minimiser la pandémie, celui-ci y va de cet avertissement.

«Présentement, on ne parle que de protéger le système de santé, mais il y a beaucoup plus que cela. Il faut également protéger notre économie, car si on laisse tomber nos entreprises, il n’y aura tout simplement plus de système de santé à protéger», conclut-il.