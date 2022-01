Péninsule acadienne: il est possible de faire face aux changements climatiques

Puisque l’impact des changements climatiques n’est pas toujours immédiatement visible, il peut être facile d’accepter ses conséquences avec résignation, mais au cours des dernières années, les résidents de la Péninsule acadienne constatent de plus en plus ses effets. L’avenir de plusieurs communautés est mis en péril par l’érosion et les inondations, mais avec le temps, on a créé des outils pour tenter d’y faire face.

Conscients des risques, mais à court de données et de démarches concrètes, de nombreux acteurs clés de la Péninsule acadienne, dont des élus municipaux, des universitaires et des représentants d’organismes à but non lucratif, ont décidé en 2011 de réunir les ressources nécessaires pour permettre aux communautés d’adopter des plans d’adaptation. De cette volonté est né le projet Adaptation PA, géré par l’organisme scientifique Valorès, basé à Shippagan.

«Lorsque le projet a été lancé, il n’y avait pas beaucoup de données. On peut dire qu’il y avait plutôt des données sociales, dans le sens où ça devenait une préoccupation grandissante pour les communautés de la Péninsule acadienne. C’est ce qui a poussé des élus à vouloir agir et à mettre en place une initiative. Il y avait beaucoup de préoccupations par rapport à l’érosion et les inondations. Les gens se disaient ‘‘Qu’est-ce qu’on fait? On a peur de perdre notre patrimoine?’’ C’est pour adresser cette écoanxiété que le projet a été mis en place», explique Dre Marion Tétégan Simon, directrice de recherche chez Valorès.

Au cours de la dernière décennie, l’équipe de chercheurs scientifiques de Valorès s’est attelée à la monstrueuse tâche en faisant la collecte de données et en préparant des rapports et des ressources accessibles à tous, comme des analyses du risque d’inondation et d’érosion côtière dans la Péninsule acadienne.

Des rencontres ont aussi été organisées dans plusieurs communautés afin de préparer des plans d’adaptation pour les municipalités, qui comprennent des recommandations et qui identifient les secteurs prioritaires et les plus à risque.

Les inondations et l’érosion risquent d’être un problème important dans la Péninsule acadienne au cours du siècle, car on estime que le niveau général de la mer augmentera de 70 cm d’ici à 2100.

Cela ne veut pas dire que la région sera submergée en permanence sous l’eau, mais que les dégâts seront plus importants lors de certains événements météorologiques comme des marées de tempêtes.

S’adapter aux changements

Dans le but de mieux prendre le pouls de la population vis-à-vis les changements climatiques, Valorès a commandé un sondage en 2019.

Si la vaste majorité de la population (94%) se sent concernée par les changements climatiques, le sondage a aussi démontré qu’une proportion non négligeable des gens, soit 13% de la population, ne souhaite pas mettre en place des mesures pour s’y adapter. Environ 17% des répondants ont dit ne pas vouloir plus d’information sur les changements climatiques et leurs conséquences.

«Il y a encore des personnes récalcitrantes ou fatalistes. Par fataliste, je veux dire quelqu’un, souvent d’un certain âge, qui va nous dire, de toute façon, je vais bientôt mourir, je ne peux rien faire, ce n’est pas grave, vous allez régler ça plus tard. Pour d’autres gens, les changements climatiques n’existent pas du tout. Je ne saurais pas dire pourquoi, mais on a quand même une petite proportion de la population qui ne se sent pas concernée», explique Dre Tétégan Simon.

Autres conséquences

Ce ne sont pas seulement l’érosion et les inondations qui poseront problème pour le nord-est du Nouveau-Brunswick. Au cours des dernières années, les mois estivaux ont été marqués par des périodes prolongées de sécheresse.

«Si on parle de sécheresse, c’est quelque chose que les agriculteurs ont dû vivre avec au cours des dernières années. Ce sont des points que l’on observe et sur lesquels on aimerait travailler en tant qu’organisme pour les aider à s’adapter et les accompagner. À la base, Adaptation PA est communautaire. Tout de suite, on s’adresse aux résidents, mais ces résidents ont aussi un métier.»