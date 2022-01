COVID-19: nouveau record d’hospitalisations

Le nombre d’hospitalisations liées à la COVID-19 a augmenté de sept au cours des 24 dernières heures dans la province pour maintenant se chiffrer à 86. Il s’agit d’un record.

Des 86 personnes hospitalisées, 13 reposent aux soins intensifs et dix sont sous ventilateur.

Dimanche, 79 Néo-Brunswickois étaient hospitalisés, dont 16 aux soins intensifs.

Avant l’arrivée du variant Omicron dans la province, à la mi-décembre, jamais plus de 67 personnes atteintes de la COVID-19 n’avaient été hospitalisées au même moment au N.-B. Ce triste record avait été établi le 1er décembre.

Pour ce qui est des personnes traitées aux soins intensifs, le record est encore loin d’être atteint. La marque est de 31 et elle avait été établie le 7 octobre. À ce moment, le nombre de cas actifs était de 825 et 81,1% de la population de 12 ans et plus avait reçu deux doses de vaccin – contre 83,2% des 5 ans et plus en date de lundi.

Le 7 octobre, le gouvernement avait d’ailleurs imposé une mesure coupe-feu de 14 jours dans les régions de Moncton, Saint-Jean, Fredericton et du Nord-Ouest. Un mois plus tard, le nombre de cas actifs de COVID-19 avait diminué de moitié dans la province.

Lundi, le nombre de décès attribués au coronavirus demeurait le même, soit 172. C’est la première fois depuis le 2 janvier que le gouvernement n’annonce pas au moins un nouveau décès dans son bilan quotidien.

Depuis le début de l’année, 12 Néo-Brunswickois ont perdu la vie aux griffes du coronavirus, ce qui en fait déjà le quatrième mois le plus meurtrier dans la province depuis le début de la pandémie, en mars 2020.

Un total de 220 cas connus de COVID-19 ont été annoncés par le gouvernement, lundi.

Il y a 110 nouveaux cas dans la région de Moncton, 35 dans la région de Saint-Jean, 21 dans la région de Fredericton et dans Chaleur/Péninsule acadienne, 16 dans le Restigouche, 14 au Nord-Ouest et trois dans le Grand Miramichi.

Selon le gouvernement, le nombre connu de cas actifs de la maladie dans la province est maintenant de 7668. Il était de 7933 dimanche.

Les cas actifs connus se répartissent maintenant comme suit: 3000 dans la région de Saint-Jean, 2108 dans le Grand Moncton, 900 dans le Grand Fredericton, 548 dans Chaleur/Péninsule acadienne, 537 au Nord-Ouest, 424 dans la région de Miramichi et 151 au Restigouche.

Il est à noter que les données concernant les nouveaux cas et les cas actifs sont à prendre avec un grain de sel. Ils ne représentent pas la situation sanitaire réelle dans la province en raison des changements récents apportés à l’accès aux tests PCR et rapides.