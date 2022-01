Incendie d’une église: Samuel Vautour a besoin d’un avocat

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

L’audience de remise en liberté de Samuel Vautour a été remise à vendredi, à la cour provinciale de Moncton.

L’homme âgé de 26 ans est accusé d’avoir causé l’incendie qui a détruit l’église centenaire de Shemogue, le 9 décembre 2021.

Par l’entremise de l’avocat de service à l’aide juridique, Michel DesNeiges, l’accusé a demandé lundi, par vidéoconférence, un ajournement, le temps de préparer un plan de relâche acceptable pour lui et sa famille.

Entretemps, l’accusé devra retenir les services d’un avocat. La juge Lucie Mathurin a demandé à l’accusé d’être prêt avec son plan vendredi.

Samuel Vautour devra également subir un procès le 25 janvier en rapport à une accusation de voie de fait survenue le 27 décembre 2020 à Cap-Pelé, contre son père Edvin Vautour. Lundi, l’accusé a obtenu l’autorisation d’entrer en contact avec sa mère, Lisa Vautour, mais ne doit pas essayer d’entrer en contact avec son père.

Il a subi une évaluation psychiatrique de 30 jours au Centre hospitalier Restigouche. Il est maintenant détenu à la prison de Shediac en attendant son retour en cour vendredi.

Déception

La mère de l’accusé, Lisa Vautour, était déçue de la tournure des événements à sa sortie de la cour lundi. Elle aurait aimé que les procédures soient annulées puisque, selon elle, son fils n’est pas criminellement responsable de ses actes.

«Ça ne me surprend pas. C’est ce qu’on vit depuis huit ans. On ne peut pas se fier au système. À la cour, il est juste un autre numéro. On va s’engager un avocat», a-t-elle mentionné.

Elle a décrit son fils comme «un grand malade qui a de la difficulté avec sa santé mentale.»