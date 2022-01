L’arrivée du variant Omicron inquiète grandement l’opposition officielle

L’opposition officielle au Nouveau-Brunswick s’inquiète que la province n’ait pas les ressources nécessaires en santé afin d’affronter la progression du variant Omicron.

L’arrivée du variant Omicron s’est traduit par une vague de cas de COVID-19 sans précédent au Nouveau-Brunswick.

Même si ce variant cause généralement des symptômes moins sévères chez plusieurs personnes, son fort taux de transmissibilité fait grimper les hospitalisations, une situation qui met le réseau hospitalier de la province à rude épreuve.

Lundi, 86 personnes étaient hospitalisées en raison de la COVID-19, un sommet depuis le début de la pandémie.

De nombreux travailleurs de la santé se voient aussi forcer d’arrêter le travail après avoir été infectés, ce qui compromet davantage la capacité de livrer les soins nécessaires aux malades.

La tendance inquiète grandement l’opposition officielle qui se demande si le système de la santé pourra encaisser le coup.

«Notre système de santé est-il en mesure de faire face à ce qui semble se dessiner en termes du nombre de cas, qui continuent d’augmenter?», a demandé Roger Melanson, chef par intérim du Parti libéral, lors d’un point de presse lundi après-midi.

Plusieurs signes laissent croire que la tendance est de mauvais augure, dit-il.

En effet, depuis l’arrivée du variant Omicron dans la province, la Santé publique est débordée et n’est plus en mesure d’assurer le traçage des cas contacts.

Elle a aussi cessé de signaler les lieux publics d’exposition et les chiffres quotidiens d’infection ne sont plus fiables depuis que les tests PCR sont réservés aux plus de 50 ans. Depuis la semaine dernière, les tests rapides ne sont distribués qu’aux personnes symptomatiques de 50 ans et moins.

Sans compter le fait que la province éprouve maintenant aussi des défis afin d’administrer les vaccins.

Si le système de santé est à bout de souffle, la province doit demander de l’aide auprès du gouvernement fédéral, comme vient de le faire la Nouvelle-Écosse, dit Roger Melanson.

«Il faut que le premier ministre dise clairement aux gens du Nouveau-Brunswick si nous avons la capacité en matière de soins de santé afin de réagir à la situation. Sinon, quelles sont les étapes que le gouvernement a poursuivies pour augmenter notre capacité? Est-ce que c’est de demander au fédéral d’envoyer des renforts ou les forces armées pour nous aider à déployer la vaccination ou les autres services nécessaires? Est-ce que c’est de demander à des professionnels de la santé de l’extérieur de venir nous aider?»

Si les choses continuent à progresser ainsi, les Néo-Brunswickois risquent fort de se retrouver en confinement puisque le seuil des 100 hospitalisations justifiant le déclenchement de la phase trois du plan hivernal de la gestion de la COVID-19 sera bientôt atteint, ajoute-t-il.

«Ce serait très difficile pour beaucoup de gens, donc on aimerait savoir si le gouvernement prend des décisions et considère prendre des mesures pour éviter cette situation», s’interroge-t-il.

Tous les moyens qui nous sont offerts pour y arriver devraient être considérés, dit Roger Melanson. Par exemple, exiger une preuve vaccinale afin d’acheter de l’alcool ou du cannabis comme le fait désormais le Québec.

«Quand le gouvernement a mis en place cette mesure au Québec, il y a eu un bond dans la vaccination, précise-t-il. Nous savons que la vaccination n’est pas une solution miracle, mais c’est certainement le meilleur moyen de prévenir des cas graves de la maladie, les hospitalisations et les décès. Tous les outils qui s’offrent au gouvernement afin d’encourager la vaccination doivent être envisagés par le gouvernement.»

L’Acadie Nouvelle a tenté de joindre le ministère de la Santé afin de savoir si le gouvernement demandera des renforts pour affronter cette cinquième vague de la pandémie. Les questions du journal sont restées sans réponse.