Médecins: un comité interne de recrutement remplace les numéros de facturation

Le gouvernement de Blaine Higgs a remplacé le système de numéros de facturation des médecins par un comité interne de recrutement en 2019, selon la Société médicale du Nouveau-Brunswick. Désormais, les médecins de famille peuvent choisir de pratiquer où ils veulent dans la province.

Des représentants de la Société médicale du Nouveau-Brunswick, du ministère de la Santé et des deux réseaux de santé (Vitalité et Horizon) composent le comité interne de recrutement des médecins, selon le président de la Société médicale du Nouveau-Brunswick, Mark MacMillan.

«Soit un médecin postule pour un emploi, soit on va chercher un candidat pour un poste particulier, raconte le lobbyiste. Le médecin est amené devant le comité, qui discute ce dont le candidat aura besoin dans une région et une fois que c’est approuvé, il est admis.»

Le Dr MacMillan indique que le comité a créé 150 nouveaux postes depuis 2019.

Aucune restriction

«Il n’y a pas de restrictions sur l’endroit où une personne peut aller, admet-il. Aucun médecin ne peut être forcé à travailler où que ce soit, parce qu’il occupe un poste indépendant. Le seul cas où il peut y avoir une restriction, c’est quand un médecin postule pour un emploi salarié dans un hôpital.»

Le docteur précise que le comité se penche sur les ressources nécessaires à un médecin de famille avant de l’accepter dans une région.

«Si un candidat veut aller à Bathurst pratiquer la médecine familiale, alors il va avoir besoin de prescrire des tests et des prises de sang qui nécessitent l’usage de l’hôpital et des laboratoires de la régie de santé. On doit donc s’assurer que les ressources appropriées sont là pour lui», illustre-t-il.

Il y a besoin de médecins partout au Nouveau-Brunswick, selon le Dr MacMillan.

«Pas une seule fois nous avons dit: ‘‘non, nous n’avons pas besoin d’un médecin’’, assure-t-il à propos du comité de recrutement interne. Nous avons surtout besoin de recruter dans les régions rurales du Nord, où nous espérons avoir des incitatifs et une stratégie de recrutement dans le futur. Mais nous avons aussi besoin de spécialistes qui ont plus tendance à se concentrer dans les régions urbaines.»

Incitatifs

Le Dr MacMillan fait valoir les mesures existantes du gouvernement pour inciter les médecins à s’installer dans les régions rurales du Nouveau-Brunswick. Depuis octobre 2020, les primes peuvent s’élever jusqu’à 80 000$, contre 35 000$ auparavant.

En 2021–2022, un médecin de famille peut toucher l’incitatif maximal s’il choisit de pratiquer pendant au moins quatre ans en zone rurale, c’est-à-dire à plus de 40 km de Moncton, de Fredericton ou de Saint-Jean. Une prime de 30 000$ existe aussi pour les médecins de famille qui choisissent de s’installer en ville pour une durée d’au moins deux ans.

«Nous sommes encouragés de voir que le recrutement des médecins était assez visible dans la réforme en santé du gouvernement», ajoute le Dr MacMillan à propos de l’annonce de novembre 2021.

Le ministère de la Santé a indiqué vouloir créer des équipes incluant les communautés et les prestataires de soins dans le recrutement des médecins. Il a promis de les aider à attirer des candidats en zones rurales grâce à un programme de subventions, mais sans prendre d’engagements financiers.

Le gouvernement a reconnu que la situation était particulièrement préoccupante hors des villes, où se trouvent 85% des postes vacants du réseau de santé Vitalité, par exemple.

Le ministère de la Santé a fait la sourde oreille aux questions de l’Acadie Nouvelle sur le comité interne de recrutement des médecins.

«Ça concorde avec ce qu’on m’a expliqué», confirme toutefois le directeur du Conseil de la Santé du Nouveau-Brunswick (un organisme public indépendant), Stéphane Robichaud.

L’ancien système

Le gouvernement provincial a éliminé le précédent système de recrutement des médecins en septembre 2019. Depuis 1992, un médecin qui souhaitait pratiquer au Nouveau-Brunswick devait d’abord se procurer un numéro de facturation du programme d’assurance-maladie.

Le ministère de la Santé décidait combien de numéros étaient attribués, et surtout dans quelles régions. C’était une façon, entre autres, d’assurer la présence de médecins en région rurale.

Le précédent ministre de la Santé, Hugh J. Flemming, a cependant jugé que le système de numéros de facturation restreignait le nombre de médecins et leur mobilité au Nouveau-Brunswick.

Il a donc assouvi les désirs de la Société médicale du Nouveau-Brunswick, qui a longtemps milité pour l’abrogation du système de numéros de facturation.

Manque d’imputabilité

Le directeur du Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick (CSNB), Stéphane Robichaud, trouve que le comité interne de recrutement des médecins du gouvernement provincial manque d’imputabilité.

Son organisme public indépendant a recommandé que le ministère de la Santé rende les réseaux de santé responsables des soins primaires en 2018. Il a aussi conseillé l’établissement de cibles et la mise à disposition du public des informations sur les ressources en santé primaire par communauté.

«Les services avaient évolué sans lien avec les besoins de nos communautés, souligne M. Robichaud. Comme les régies de santé sont déjà responsables de l’analyse des besoins de santé, on a suggéré qu’elles soient responsables des soins primaires.»

Il estime que le partage de responsabilités dans le comité interne de recrutement des médecins est flou. Il pointe aussi les plaintes des citoyens contre la centralisation durant les consultations du ministère de la Santé au printemps 2021.

«Selon ce que dit le Dr MacMillan, le processus de recrutement semble proactif et continu, remarque toutefois la professeure en gestion des services de santé à l’Université de Moncton, Claire Johnson. [Ç’a] connu du succès au nord de l’Ontario et dans d’autres régions rurales ailleurs dans le monde.»