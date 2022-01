Pas de nouvelles clôtures contre les orignaux et recommandation… de ne pas conduire le soir

«C’est définitivement la réponse la plus délirante que j’ai reçue jusqu’ici!»

Le président de la Commission de services régionaux du Restigouche, Brad Mann, a toujours du mal à en croire les propos d’une lettre signée par le premier ministre, Blaine Higgs.

Dans celle-ci, il suggère aux citoyens du Restigouche d’éviter de prendre la route en soirée afin de réduire les risques de collisions avec des animaux sauvages.

L’automne dernier, les membres de la CSR-Restigouche ont fait parvenir une missive au gouvernement provincial l’enjoignant à considérer l’installation de clôtures anti-cervidés le long des routes 17 et 11 afin de rendre ces segments plus sécuritaires.

La demande touchait particulièrement les secteurs entre Charlo et Belledune, ainsi que Glencoe et Kedgwick où la présence de ces bêtes sur les routes est fréquente.

Cette lettre faisait suite au décès d’un motocycliste – qui plus est un jeune père de famille – ayant happé un orignal dans le secteur de Charlo. À la suite de cet accident, une pétition a été lancée par un citoyen de la région (Yves Goudreau) réclamant l’installation de clôtures contre les animaux sauvages. Jusqu’à présent, celle-ci a récolté plus de 4000 signatures.

La réponse du gouvernement est arrivée à la fin décembre. On y indique que, selon les statistiques de collisions, ces portions de routes ne nécessitent pas la pose de clôtures anti-cervidés.

On précise que cette solution n’est pas toujours appropriée en raison de leur entretien difficile et de la présence de nombreuses terres privées.

Toujours selon la lettre, les efforts pour la prévention de collisions avec des bêtes sauvages sur les routes de la province ne se limitent pas à la pose de clôtures. Ils comprennent également une meilleure signalisation, le débroussaillage des bordures le long des routes, ainsi que des campagnes de sensibilisation auprès de la population.

Le président de la CSR-Restigouche a toutefois été choqué par l’ajout d’une suggestion loin d’être anodine.

«On recommande de ne pas conduire le soir si possible et de demeurer particulièrement vigilants l’automne et le printemps où les risques de collisions sont les plus élevés. Et si la conduite de nuit est inévitable, conduisez plus lentement et ne dépassez pas les limites prescrites», peut-on lire.

«La réponse que nous a envoyée le gouvernement est très décevante, pour ne pas dire insultante. On en est vraiment rendu là, à dire aux citoyens de s’abstenir de conduire la nuit?», s’insurge M. Mann.

Au premier ministre, il rappelle que les femmes enceintes du Restigouche n’ont pas le luxe d’attendre la clarté du jour pour accoucher, le service étant interrompu depuis bientôt deux ans à l’hôpital de Campbellton.

«On ne cesse d’enlever des services à notre région, à demander à nos citoyens de se rendre dans la région voisine – et même plus loin encore – pour les obtenir, et après ça on a le culot de nous dire que la solution miracle est de ne pas rouler le soir et de respecter les limites de vitesse. Je suis désolé, mais ça démontre la totale incompréhension de notre réalité par ce gouvernement. On ne nous prend visiblement pas au sérieux», mentionne M. Mann, notant au passage que les collisions sont aussi fréquentes le jour.

Selon lui, l’inaction du gouvernement dans ce dossier ne met pas uniquement la vie des Restigouchois en jeu, mais aussi tous ceux appelés à se rendre dans la région pour dispenser un service. Il cite, entre autres, la perte du poste permanent de juge au profit d’un juge voyageur.

«La tendance est de ne pas pourvoir les postes localement. On fait plutôt venir des gens de l’extérieur. Ça fait beaucoup de monde sur nos routes et beaucoup de risques de collisions», dit-il.

Il craint au final que ces risques de conduite découragent les professionnels de venir offrir des services dans la région.

«Il y a un coût pour assurer une plus grande sécurité sur nos routes, mais il n’y a pas de prix pour une vie. C’est au gouvernement d’agir. Avec cette réponse, les gens peuvent voir avec quelle sorte d’administration nous devons composer en permanence», tranche le président de la CSR-Restigouche.