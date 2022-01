Phase rouge dans les hôpitaux: les impacts des chirurgies reportées

Alors que les réseaux de santé sont en phase rouge, des centaines de chirurgies ont été reportées. Bien qu’elles soient considérées non urgentes, le retard de ces procédures médicales cause bien des maux à certains patients.

Avec 86 patients atteints de la COVID-19 hospitalisés en date de lundi – un record – le système de santé tente d’encaisser le choc. La pandémie a une fois de plus forcé les hôpitaux à se replier sur les services essentiels et à suspendre des centaines de chirurgies.

Au Réseau de santé Horizon, 237 chirurgies avaient été repoussées en date de vendredi.

De plus, 6618 autres rendez-vous de services professionnels, d’imagerie médicale ou de services de laboratoire avaient été reportés.

Chez Vitalité, 66 chirurgies ont été reportées depuis que le réseau est passé en phase rouge le 31 décembre.

Henri Paul Sonier, un journalier de l’industrie de la construction, est l’un de ceux qui fait les frais de cette situation. Il a été poussé à prendre sa retraite plus rapidement que prévu en raison d’une douleur aux genoux.

Le problème est tel qu’il doit s’empêcher de marcher trop fréquemment pour des périodes de plus de quelques minutes, sous peine d’avoir des douleurs qui peuvent durer des semaines et qui l’empêchent de se déplacer.

«(Où j’habite), c’est à peu près cinq minutes de marche pour aller à la plage. Avant j’y allais deux ou trois fois par jour. Maintenant, quand j’y vais et que je reviens, la douleur s’installe. Si j’y vais de nouveau, le mal se met dedans pour au moins deux semaines», explique-t-il.

Son médecin lui a dit en octobre qu’il devait subir une opération pour remplacer ses deux genoux et qu’il allait devoir attendre six mois.

Avec cette nouvelle phase de la pandémie qui a une fois de plus suspendu les chirurgies non urgentes, il devra patienter encore plus longtemps. Il croit qu’il devra attendre un an avant d’être soulagé.

«C’est frustrant. Je suis limité dans pratiquement tout ce que je fais.»

Le Dr Mark MacMillan, président de la société médicale du N.-B., explique que l’attente de ces patients qui doivent subir des chirurgies peut mener à une détérioration de l’état de santé ou à l’apparition de nouveaux problèmes, soit la «morbidité».

«La morbidité augmente le plus longtemps on attend pour une chirurgie. Si un patient attend une opération de la hanche, et que ça a été repoussé à cause de la pandémie, ce patient aura peut-être besoin de médicaments pour contrôler la douleur. Sa mobilité peut être réduite davantage, et il peut être plus difficile d’aller voir de la famille ou des amis, ce qui empire la santé mentale.»

Le Dr MacMillan affirme aussi que la liste d’attente des chirurgies ne cesse de croître depuis le début de la phase rouge dans les hôpitaux du N.-B. Il affirme que le nombre de chirurgies repoussées risque d’augmenter encore beaucoup d’ici le retour à la normale dans les hôpitaux.

Lors de ce retour à la normale, la pénurie de main-d’oeuvre sera toujours bien ancrée, et les travailleurs de la santé auront une longue liste d’attente à régler, ce qui ne se fera pas de sitôt, selon lui.

Le médecin exhorte les gens à recevoir leur dose de rappel pour limiter l’impact prolongé du variant Omicron sur le système de santé.

«Disez aux gens d’aller se faire vacciner», lance-t-il.

Pendant ce temps, Henri Paul Sonier prend son mal en patience, et il se compte chanceux de pouvoir au moins se déplacer dans sa maison.

«Ça me frustre parce que mettons que ça serait quelque chose de plus grave, et que je ne pouvais vraiment pas fonctionner, ce serait encore pire. Je suis content que c’est juste mes genoux.»