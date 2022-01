Une Acadienne coincée en Colombie après avoir contracté la COVID-19 lors d’un concours de beauté

Ayant contracté la COVID-19 au beau milieu d’un concours de beauté en Colombie où elle représentait le pays, l’Acadienne Dominique Doucette se retrouve aujourd’hui forcée à s’isoler et à attendre que le virus s’estompe avant de pouvoir regagner le pays.

Elle savait que voyager en pandémie était risqué, mais elle a néanmoins tenté sa chance. L’expérience aura finalement été moins magique que prévu.

Originaire de Campbellton, mais résidant dans la région de Québec où elle travaille en ressources humaines depuis quelques années, Dominique Doucette a passé la dernière semaine en Colombie. Elle était l’une des concurrentes de la 50e présentation du concours Reinado Internacional Del Café, concours présenté dans le cadre de la Feria de Manizales.

«J’ai encore mal à la gorge et je suis beaucoup fatiguée, mais le gros des symptômes – les maux de tête, le mal de cœur, la diarrhée – est parti. Je vais quand même bien et je me croise les doigts que ça reste comme ça, que ça n’empire pas.»

C’est avec la voix enrouée que la candidate canadienne raconte son expérience. La semaine s’annonçait pourtant prometteuse, mais le virus est venu gâcher la fête.

Celle-ci est catégorique, c’est en Colombie qu’elle a contracté le virus. Avant son départ, elle avait passé un test PCR et celui-ci s’était révélé négatif, sans quoi elle n’aurait jamais pu s’envoler. Elle a également passé d’autres tests durant son séjour. Elle croit avoir probablement été infectée par une candidate du concours qui a dû finalement être retirée de la compétition.

Quelques candidates – au moins une demi-douzaine, sinon plus – ont également testé positives à la COVID-19. Certaines d’entre elles n’ont d’ailleurs pu prendre part à la finale de la compétition.

Le test positif de Dominique est arrivé samedi en soirée, tout juste après le gala qui a couronné la championne.

«J’ai pu faire le gala, mais on s’entend que je n’étais vraiment pas à mon meilleur. Je n’avais pas la tête à ça, disons», souligne-t-elle.

Comme ses consœurs de la République dominicaine, du Japon, de la Pologne, de l’Uruguay et du Paraguay, la Canadienne est donc toujours en confinement dans une chambre d’hôtel de la Colombie.

«Ce n’est pas l’idéal. J’aurais aimé que ça se passe autrement, parce que c’est venu assombrir une belle semaine. Cela dit, je dois avouer que nous sommes très bien traitées par l’organisation du concours. On est bien nourri, un traducteur est sur place pour nous aider et nous recevons la visite d’un docteur tous les jours afin de vérifier que notre état ne s’est pas aggravé. De ce côté, je ne peux vraiment pas critiquer, ça se passe bien et c’est rassurant», relate-t-elle.

Pour ce qui est de la suite des choses, la candidate devra terminer sa quarantaine en Colombie. Si tout va comme prévu, elle pourrait regagner le Canada ce dimanche. D’ici son retour, elle ne perd pas de temps et s’est mise en mode télétravail.

«Je savais que la COVID-19 faisait partie des risques, et malheureusement c’est tombé sur moi. Cela dit, on a tous reçu beaucoup d’amour de la Colombie et je suis très contente tout même de mon parcours, d’avoir représenté le Canada. C’est dommage que ça ait fini comme ça, mais c’est la vie», ajoute-t-elle.

Pour ce qui est du concours comme tel, la Canadienne ne s’est finalement pas classée à l’intérieur du Top 5. C’est la candidate du Venezuela qui l’a emporté.

Dominique Doucette a remporté le titre de Miss Canada en 2015 puis celui du Miss Teen Univers en 2016 lors de la compétition internationale qui avait lieu au Panama.