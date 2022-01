Une mère de famille du Madawaska marie le «jetset» et une bonne cause

Une femme de Saint-Léonard pourrait remporter 50 000$ et se retrouver sur la couverture d’un magazine alors qu’elle est présentement concurrente au concours Miss Jetset 2022.

Lorsqu’elle a décidé de participer à ce concours organisé par le magazine américain Jetset – qui est distribué dans les jets privés, les yachts privés, les terminaux de jet privés, les centres de villégiature exclusifs et lors d’événements dans le monde entier – Céline Ouellette l’a fait surtout pour le plaisir.

«J’aime la compétition, mais je n’étais pas nécessairement à l’aise d’envoyer des photos de moi. Je l’ai fait pareil et ça a bien marché.»

Cette mère de famille était loin de se douter que cette simple participation à un concours, qu’elle a vu passer sur les réseaux sociaux par hasard, allait lui permettre d’être l’une des candidates retenues cette année.

«J’étais surprise, c’est sûr, surtout que j’ai participé sans trop avoir d’attentes. J’ai envoyé des photos, et tout juste avant le jour de l’An, j’ai appris que j’avais été choisie.»

Même lorsqu’elle a été choisie, Mme Ouellette ne comptait pas aller plus loin. Toutefois, elle a rapidement constaté qu’il était important pour une personne provenant d’une région comme le Madawaska de saisir cette chance.

«Je suis une petite Brayonne dans mon petit coin de pays et j’ai été choisie. Alors je me suis dit: pourquoi pas?»

Cette dernière n’est toutefois pas une nouvelle venue dans l’univers des concours du genre. En 2004, elle a participé à Miss Canada, où elle a terminé au quatrième échelon.

«À l’époque, c’est ma sœur qui avait envoyé une demande et j’avais été choisie. Je me suis rendue jusqu’à Toronto pour le “pageant”. Donc quand ça a passé, j’ai pensé à elle, car elle est décédée il y a quatre ans.»

Au cours des prochains jours, les gens pourront aller voter sur le profil de Céline Ouellette afin de l’aider à passer à l’étape suivante. Les cinq premières femmes de chaque groupe passeront au prochain tour. Mme Ouellette est actuellement en deuxième position dans son groupe.

«Je suis quand même avec des filles de grosses villes comme New York, donc ce ne sera pas évident d’aller chercher des votes, mais j’essaye de me faire connaître sur les réseaux sociaux et j’ai du monde qui m’aide aussi en partageant mon profil»

Les personnes peuvent voter gratuitement une fois par jour. Chaque vote supplémentaire devra s’accompagner d’un don à la Fondation B+, qui offre une aide financière aux familles confrontées au cancer pédiatrique.

«C’est sûr qu’à ce point-ci j’aimerais me rendre le plus loin que je peux. C’est une fierté d’avoir été choisie, car on se dit souvent que, comme on vient d’une petite place, jamais on ne pourra se rendre à ces niveaux-là.»

«Je l’ai fait pour montrer aux gens que même si tu viens d’une petite place, il faut tenter sa chance.»

Si elle prend part aux prochaines étapes, Céline Ouellette compte peut-être solliciter des commanditaires pour l’aider dans son aventure.

«Quand on va être rendues aux étapes plus hautes, c’est sûr qu’il faudra des dons pour avoir une part de vote. Pour être au même niveau que les autres, ça prendra probablement des commanditaires, ce que certaines femmes ont sûrement déjà. Mais c’est pour une bonne cause.»

Notons que le vote pour la première partie du concours se termine le 13 janvier. Les gens qui souhaitent voter pour Céline Ouellette peuvent le faire en inscrivant l’adresse suivante : https://miss.jetsetmag.com/2022/celine-ouellette