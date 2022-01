Au Québec, les non-vaccinés devront payer une «contribution santé»

Québec souhaite serrer de nouveau la vis aux non-vaccinés en leur refilant une « contribution santé » afin qu’ils paient pour le « fardeau » qu’ils amènent sur le réseau de la santé.

C’est ce que le premier ministre François Legault a annoncé mardi, quelques minutes après avoir présenté le successeur par intérim du Dr Horacio Arruda comme directeur national de santé publique, Luc Boileau.

M. Legault a expliqué, en conférence de presse, que le gouvernement travaillait sur l’idée de faire payer un « montant significatif » à tous les adultes refusant la vaccination, sauf pour une raison médicale.

« On pense qu’on est rendu là. Les personnes qui refusent de se faire vacciner amènent un fardeau sur le personnel, un fardeau financier important pour la majorité des Québécois. Ce n’est pas vrai que ce 10 % de la population va venir nuire au 90 % de la population », a soutenu le premier ministre.

Les dernières données du ministère de la Santé et des Services sociaux montrent que les non-vaccinés représentent 45 % des patients aux soins intensifs et 35 % des hospitalisations.

Les hospitalisations liées à la COVID-19 ont atteint d’ailleurs, mardi, un nouveau sommet avec 2742 patients, dont 255 aux soins intensifs, une augmentation de sept comparativement à lundi.

Les modalités entourant l’application de cette « facture » aux non-vaccinés font l’objet de discussions avec le ministre des Finances, Eric Girard. Le coût reste à déterminer, mais 50 $ ou 100 $ n’est pas un montant significatif, a fait savoir M. Legault.

Questionné au sujet de cette mesure, Luc Boileau a dit qu’il ne pouvait pas immédiatement « donner une opinion là-dessus ».

« Je ne crois pas que je dois m’installer sur cet enjeu immédiatement », a-t-il répondu en précisant que d’autres enjeux « l’occupaient actuellement », comme le « contrôle de la pandémie ».

Quant à la vaccination obligatoire, il a déclaré qu’il était « beaucoup trop tôt pour se manifester là-dessus ».

Indépendance du directeur national

PDG de l’Institut national d’excellence en santé et services sociaux, M. Boileau a été confirmé dans ses nouvelles fonctions à la suite de la démission du Dr Arruda, remise lundi au premier ministre qui l’a acceptée.

M. Legault a remercié M. Arruda en disant « qu’il avait donné tout ce qu’il pouvait pendant 22 mois ». Il a précisé que le Dr Arruda « ne quitte pas, il va continuer à aider le gouvernement ». Son rôle reste cependant à définir, a mentionné M. Legault.

Le Dr Arruda a été la cible de plusieurs critiques dans les dernières semaines concernant différentes recommandations et décisions. L’indépendance du poste de directeur national de santé publique vis-à-vis le politique a aussi été remise en cause.

M. Legault a affirmé qu’il faut passer au travers de la cinquième vague avant de parler de changements de structure pour cette fonction.

« Pour la suite, on n’exclut rien, sur les façons de fonctionner. (…) J’ai confiance dans l’indépendance et la compétence de Dr Boileau. Mais en bout de ligne, c’est le gouvernement qui décide. (…) Depuis 22 mois, on a toujours suivi les recommandations de la Santé publique et on va continuer de le faire », a-t-il déclaré.

Talonné par les oppositions, M. Legault a finalement accepté de tenir des rencontres hebdomadaires à distance avec les autres chefs de parti afin de répondre à leurs questions et écouter leurs suggestions.

M. Boileau a dit que la fonction du directeur national doit être indépendante et qu’au cours de son mandat d’une durée indéterminée « elle le sera ».

Par ailleurs, le premier ministre a signalé qu’un retour en classe le 17 janvier demeure une « priorité ».

Luc Boileau, a indiqué qu’il fera des recommandations au gouvernement au sujet du retour à l’école d’ici jeudi.