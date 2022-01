COVID-19: 88 hospitalisations et encore beaucoup plus à venir

La Santé publique a annoncé, mardi, que 88 personnes étaient hospitalisées dans les hôpitaux de la province en raison de la COVID-19. Il s’agit d’un nouveau record.

Les 88 hospitalisations annoncées mardi sont deux de plus que lundi.

Des 88 personnes qui sont présentement hospitalisées, 35 ont été admises en raison d’un problème de santé qui n’avait rien à voir avec la COVID-19. Ils ont donc attrapé le coronavirus une fois hospitalisés.

Le gouvernement provincial a organisé une séance d’information technique mardi afin de partager les prévisions sur les dommages causés par le variant Omicron.

L’épidémiologiste en chef de la province, Mathieu Chalifoux, a dressé un portrait très sombre de ce qui attend la province au cours des prochaines semaines.

Selon un modèle développé par l’Université du Nouveau-Brunswick et la Santé publique, à la fin janvier et au début février, plus de 5500 cas de COVID-19 pourraient être décelés chaque jour dans la province. Le nombre d’hospitalisations pourrait grimper jusqu’à 220, si la tendance se maintient.

Présentant des données portant sur la propagation d’Omicron, M. Chalifoux a fait remarquer qu’au Québec et en Ontario, le nombre d’hospitalisations était deux fois et demie plus élevé dans ces provinces, «ce qui nous donne une idée de la direction que la situation pourrait prendre (au N.-B.».

Selon M. Chalifoux, le pire est à venir et pourrait se concrétiser dans les six prochaines semaines. Selon lui, après cette période, le nombre de nouveaux cas et d’hospitalisations pourrait revenir aux niveaux actuels – environ 8000 cas actifs.

Devant l’avalanche de cas à venir et de la grande progression du nombre de personnes qui devront s’isoler, l’infectiologue s’est dit inquiet sur la capacité du gouvernement et des entreprises de pouvoir dispenser les services essentiels aux citoyens.

De son côté, la médecin-hygiéniste en chef de la province, Dre Jennifer Russell, a indiqué que 24% des personnes hospitalisées au N.-B. avaient reçu trois doses de vaccin. Les autres n’étaient soit pas du tout vaccinées, partiellement vaccinées ou avaient reçu leur deuxième dose depuis plus de six mois.

De son côté, la présidente-directrice générale du Réseau de santé Vitalité, la Dre France Desrosiers, a dressé un rapport de situation dans les hôpitaux du Réseau.

Quarante-deux patients atteints de la COVID-19 sont hospitalisés dans un hôpital francophone, dont quatre aux soins intensifs.

Taux occupation des hôpitaux du réseau est de 94%.

Pas moins de 142 employés sont en ce moment absents du travail en raison d’un diagnostic positif à la COVID-19.

Enfin, le président-directeur général par intérim du Réseau de santé Horizon, le Dr John Dornan, a indiqué que, d’ici deux ou trois semaines, la province sera inondée de nouveaux cas de COVID-19, comme c’est actuellement le cas dans d’autres juridictions.

L’Hôpital de Saint-Jean est présentement le théâtre d’éclosions dans six unités.

En raison d’un manque de personnel, le Réseau Horizon pourrait faire appel à des employés du Réseau Vitalité et à d’anciens travailleurs de la santé de la communauté.