De l’espoir pour des homardiers qui ne peuvent vendre leur permis

Michel Arseneau de Petit-Rocher pêche le homard depuis près de 70 ans, mais puisqu’il détient seulement un permis de catégorie B, il n’a pas le droit de vendre le document ni de le léguer à sa mort. Une décision récente d’une juge fédérale donne cependant un peu d’espoir aux quelque 80 pêcheurs de l’Atlantique qui se trouvent dans une situation semblable.

Les permis de catégorie B ont été conçus au milieu des années 1970 par Pêches et Océans Canada pour permettre à des individus ayant un attachement historique à la pêche, mais qui n’en dépendent pas pour leur revenu principal, de pratiquer une pêche modeste avec 75 casiers, soit environ le tiers d’un permis de catégorie A, qui sont détenus par les pêcheurs commerciaux.

Depuis 1982, les détenteurs n’ont pas le droit de vendre ou léguer le permis et sa validité est annulée au décès du titulaire. À l’époque, l’objectif du gouvernement fédéral était de réduire le nombre de permis de pêche par attrition.

Michel Arseneau, âgé de 84 ans, a obtenu son permis au début des années 1950, alors qu’il était âgé de seulement 14 ans. Bien qu’il ait pratiqué la pêche d’une manière ou d’une autre depuis ce temps, les circonstances économiques l’obligeaient parfois à chercher du travail ailleurs, dont dans une mine à Madran, dans la région Chaleur.

«À l’époque, le homard était vendu à 11 cents la livre….», rappelle-t-il.

Au cours des années, il a tenté de modifier le statut de son permis, mais sans succès.

«On a été obligé de travailler, mais ce n’était pas toujours stable. Il y a eu des mises à pied, de la maladie et ainsi de suite. J’ai essayé d’avoir mon permis, mais il y a toujours eu des portes closes.»

Une juge rejette une décision du MPO

Michel Arseneau est loin d’être la seule personne dans cette situation. C’est aussi le cas de Donald Publicover, de la Nouvelle-Écosse.

M. Publicover est détenteur d’un permis de catégorie B, mais en raison d’une exemption médicale, il a eu la permission de le louer en 2017. Les deux enfants d’âge d’adulte de M. Publicover vivent avec la paralysie cérébrale et ils nécessitent des soins spéciaux. Il y a quelques années, M. Publicover a donc tenté d’entreprendre des démarches pour vendre le permis, mais sa demande a été rejetée par l’ancienne ministre des Pêches et des Océans, Bernadette Jordan, pour des motifs de conservation et de viabilité.

Le mois dernier, à la suite d’une révision judiciaire, la juge fédérale Elizabeth Henegan a déterminé que la décision du gouvernement fédéral n’a pas été raisonnable et qu’il n’a pas expliqué comment la vente du permis va à l’encontre des objectifs du MPO. Ottawa a maintenant jusqu’au 7 février pour réagir.

Michel Samson, un avocat acadien de la Nouvelle-Écosse et porte-parole du dossier au nom des titulaires des permis de catégorie B, estime que la ministre des Pêches et des Océans, Joyce Murray, ferait fausse route en contestant le jugement.

«Si elle fait une demande d’appel, selon moi, elle envoie le message qu’elle attend simplement la mort de nos clients qui sont âgés de 70 ans, 80 ans et même 90 ans. Au cours de la dernière année, il y en a six qui sont décédés.»

Il croit cependant que la décision de la juge Henegan constitue un pas dans la bonne direction.

«Ça justifie ce qu’on dit depuis le début, c’est à dire que ce n’est pas raisonnable pour le ministère d’appliquer une politique vieille de 50 ans et qui ne s’applique plus à la réalité d’aujourd’hui. L’industrie de la pêche au homard se porte bien. Si on prend le nombre de casiers utilisés par les détenteurs des permis de catégorie B, ça représente 1% du total des casiers mis à l’eau, donc ce n’est pas vrai qu’ils mettent plus de pression sur l’industrie. Pas du tout.»

De son côté, le gouvernement fédéral demeure vague quant aux prochaines étapes.

«Nous sommes déterminés à assurer le bien-être des pêcheurs du Canada. La gestion durable de nos stocks de poissons est une grande priorité pour la ministre Murray. Des règles claires et prévisibles pour les pêcheurs doivent être établies afin de garantir la diversité et l’abondance des stocks et des habitats. (…) Étant donné que l’objectif de ces permis est lié à l’attachement de la personne à la pêche, ces permis ne sont pas admissibles au transfert», répond Claire Teichman, attachée de presse de la ministre Joyce Murray.