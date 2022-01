Hausse de 5,6% du salaire des élus de Campbellton 

Le conseil municipal de Campbellton s’octroie une augmentation salariale pour 2022, une augmentation somme toute sobre visant uniquement à compenser la hausse du coût de la vie.

Les membres de ce dernier ont effectué, lundi soir, la première et seconde lecture d’une résolution en ce sens. En pratique, l’augmentation salariale globale sera de l’ordre de 5,6%.

Ainsi, le salaire annuel du maire passera de 24 149$ à 25 536$, celui des conseillers de 9047$ à 9563$.

«On ne fait cette année que suivre la courbe de l’inflation», confirme le maire de Campbellton, Ian Comeau.

Cette hausse demeure, bien en deçà de la recommandation contenue dans le rapport concocté par l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick. Il s’agit d’ailleurs d’un choix assumé, explique M. Comeau.

«Dans le contexte actuel de la réforme municipale, on estime qu’il est préférable d’attendre et de laisser à l’équipe de transition le soin d’ajuster les salaires pour la nouvelle entité qui sera créée. On ne voulait pas s’embarquer là-dedans à ce stade-ci et risquer de se faire pointer du doigt. Il y a un processus qui sera mis en place et on va laisser les choses suivre leurs cours», indique le maire.