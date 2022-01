La population d’Atholville fortement défavorable à un regroupement avec Campbellton

Un sondage maison effectué par la municipalité d’Atholville auprès de ses citoyens révèle qu’une grande partie de ceux-ci préfèrent ne pas se regrouper avec leur voisine, la ville de Campbellton.

Au cours des dernières semaines, la municipalité d’Atholville s’est servie de son pamphlet communautaire (Le Messager), distribué dans chacune de ses 1579 résidences, pour sonder sa population au sujet du projet de regroupement contenu dans la réforme sur la gouvernance locale.

Ce projet consiste à regrouper les municipalités d’Atholville, Campbellton, Tide Head ainsi que le DSL de Glencoe, McLeods et une partie de celui de Balmoral-Maltais.

Tant Atholville que Tide Head ne sont pas chaudes à l’idée de se joindre à leur grande voisine. Les deux municipalités ont plutôt présenté à la province une solution de rechange, soit de se regrouper entre elles avec, entre autres, le DSL de Glencoe et la portion de celui de Balmoral-Maltais.

Cette nouvelle entité respecterait les critères inscrits dans le livre blanc du ministre Allain, notamment la population, l’assiette fiscale et les communautés d’intérêts. Elle se retrouverait avec une population de plus de 5000 personnes et une assiette fiscale de 324 millions $.

Cette suggestion n’a toutefois pas été considérée par le ministre.

«On persiste à croire que se regrouper avec Campbellton n’est pas la meilleure option ni pour nous ni pour la région. Peut-être qu’on en viendra là un jour, mais actuellement on a toujours beaucoup de réserves et on préfère l’alternative proposée, plus petite, mais tout aussi viable», persiste et signe le maire d’Atholville, Jean-Guy Levesque.

Avec son sondage, le conseil municipal d’Atholville désirait vérifier si la population était du même avis et si elle cautionnait les actions de la municipalité. Les citoyens avaient jusqu’à vendredi dernier pour rendre leurs réponses.

Résultat sans équivoque

En tout, 601 sondages ont été retournés au village. De ce nombre, 549 – ou 91,4% – se sont dits favorables à un regroupement à plus petite échelle, donc qui exclurait Campbellton. À l’inverse, 52 sondages (8,6%) sont d’accord à un mariage avec la cité restigouchoise.

«On considère avoir eu un très bon retour de sondage de la part de nos citoyens, plus que ce à quoi on s’attendait, surtout en cette période de l’année. On concède que ce n’est pas un sondage scientifique, mais quand on voit le résultat, ça a le mérite d’être très clair», croit M. Levesque

Selon lui, le sondage donne plus que jamais de la légitimité aux actions du conseil.

«Aujourd’hui, on a vraiment le sentiment de parler au nom de la majorité, que la population appuie nos démarches et notre fil de pensée sur le sujet. Ce que l’on souhaite maintenant, c’est que ces résultats nous permettent d’ouvrir le dialogue avec le ministre Allain. On ne veut pas court-circuiter sa réforme, mais avoir quand même un mot à dire, car après tout, sa décision nous touche directement», indique M. Levesque.

Calmer les craintes

À Campbellton, on est bien conscient que les communautés voisines ont des réticences envers un regroupement. Loin de leur en tenir rigueur, le maire Ian Comeau cherche plutôt des moyens d’atténuer la crainte des élus et des citoyens.

«C’est naturel de voir ce genre de réactions au début, que les gens soient hésitants à se regrouper», concède-t-il.

Il précise que la décision de fusionner en une seule entité les communautés du Restigouche-Centre ne vient pas de Campbellton mais de Fredericton.

«Nous, on ne fusionne personne, on ne fait que suivre la volonté du ministre. Maintenant, je crois tout de même que c’est une bonne idée et que ce serait bénéfique pour notre région. J’aimerais que ça se concrétise. Nos populations utilisent déjà les mêmes infrastructures, nos enfants vont dans les mêmes écoles. Le regroupement est une suite logique à mes yeux», croit le maire.

M. Comeau soutient avoir suggéré une rencontre avec ses homologues d’Atholville et Tide Head afin de discuter de ce regroupement et d’apaiser la grogne. Son invitation a toutefois été rejetée.

Le maire d’Atholville confirme avoir refusé cette proposition.

«À ce moment-ci, nos démarches visent autre chose. Ce serait étrange de préparer le terrain pour un éventuel regroupement avec Campbellton alors qu’on tente d’éviter cette option et que l’on croit dans nos chances de convaincre la province. L’idée n’est pas de n’avoir aucun dialogue avec notre voisin, mais simplement attendre encore un peu avant d’aborder ce sujet et de voir où notre initiative va nous mener», mentionne M. Levesque.