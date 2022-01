Le Nouveau-Brunswick projette 5500 nouveaux cas de COVID-19 par jour

Le raz de marée nommé Omicron est en approche. La Santé publique prévoit que le Nouveau-Brunswick pourrait enregistrer jusqu’à 5500 nouveaux cas par jour et 220 hospitalisations entre la fin de janvier et le début du mois de février.

Mardi, l’épidémiologiste en chef de la province, Mathieu Chalifoux, a dressé un portrait sombre de ce qui attend la province au cours des prochaines semaines.

«Le Nouveau-Brunswick fait présentement face à sa plus importante vague de COVID-19 à ce jour», a-t-il exposé en ouverture de la session d’information.

Selon un modèle développé par l’Université du Nouveau-Brunswick et la Santé publique, à la fin janvier et au début février, plus de 5500 cas de COVID-19 pourraient être décelés chaque jour dans la province. Le nombre d’hospitalisations pourrait grimper jusqu’à 220, si la tendance se maintient.

M. Chalifoux a fait remarquer qu’au Québec et en Ontario, le nombre d’hospitalisations était deux fois et demie plus élevé dans ces provinces, «ce qui nous donne une idée de la direction que la situation pourrait prendre (au N.-B.)».

Le PDG par intérim du Réseau de santé Horizon, le Dr John Dornan, prévient que «le pire est encore à venir».

«Nous sommes au début d’une vague très importante. Ça commence tranquillement, mais ça va nous tomber dessus comme jamais au cours des deux ou trois prochaines semaines», lance-t-il.

Bien plus contagieux, mais que Delta, le variant Omicron est aussi moins virulent, causant environ 10 hospitalisations pour chaque 1000 cas de COVID-19, contre 60 pour le variant Delta.

«C’est suffisant pour mettre nos hôpitaux à risque en raison du volume impressionnant de contaminations», mentionne M. Chalifoux.

L’infectiologue rappelle que la province enregistre actuellement plus de 1000 cas confirmés par jour, mais que ces chiffres sont sous-évalués.

Devant l’avalanche de cas à venir et la progression du nombre de personnes qui devront s’isoler, il s’est dit inquiet sur la capacité du gouvernement et des entreprises de pouvoir dispenser les services essentiels aux citoyens.

Son ministère estime qu’environ 7% de la population pourrait se retrouver en isolement en même temps.

«Nous pouvons tous contribuer à réduire le pic prévu si nous réduisons nos contacts en côtoyant moins de gens, si nous maintenons une distanciation appropriée, et si nous portons un masque bien ajusté à l’intérieur; ainsi le sommet que nous prévoyons atteindre pourrait être réduit comparativement à ce qui se produirait si les gens ne modifient pas leur comportement», a complété la médecin-hygiéniste en chef, la Dre Jennifer Russell, qui refuse toutefois de considérer d’autres restrictions et le passage à la phase 3.

Branle-bas de combat dans les hôpitaux

La flambée des contaminations met déjà le système de santé à rude épreuve. La Santé publique a annoncé que 88 personnes sont hospitalisées en raison de la COVID-19. Il s’agit d’un nouveau record. Cela ne concerne aucune personne de 19 ans ou moins.

Actuellement, 14 patients se trouvent à l’unité de soins intensifs.

«La cinquième vague frappe le Nouveau-Brunswick avec une rapidité et une intensité que nous n’avons pas encore vu», décrit la présidente-directrice générale du Réseau de santé Vitalité, la Dre France Desrosiers.

Mardi, 306 travailleurs de la santé n’étaient pas en mesure de se présenter au travail en raison d’un test de dépistage positif (142 dans le réseau Vitalité et 164 dans le réseau Horizon). La situation est particulièrement sérieuse à l’hôpital régional d’Edmundston aux prises avec une éclosion depuis vendredi dernier, ainsi qu’à l’Hôpital de Saint-Jean, qui doit gérer des éclosions dans six de ces unités.

Du côté du Réseau de santé Horizon, plus de 360 chirurgies ont été annulées au cours des dernières semaines. Son président-directeur général par intérim, le Dr John Dornan, explique que des employés du Réseau Vitalité et d’anciens travailleurs de la santé de la communauté pourraient être appelés en renfort.

Dre France Desrosiers s’est tout de même faite rassurante, notant que les patients atteints du variant Omicron sont moins nombreux à se retrouver en soins intensifs.

«Tous nos travailleurs sont anxieux, mais nous sommes prêts», assure-t-elle. «On a bonifié notre plan, on s’est amélioré continuellement, on a une panoplie de solutions prévues pour faire face à la pénurie de ressources humaines qui sera inévitable, jusqu’aux scénarios les plus pessimistes.» Des employés d’hôpitaux avoisinants ou d’ailleurs dans la province pourront par exemple être réaffectés pour pallier les manques.

13 décès en 2022

Mardi, une personne âgée de 90 ans et plus résidant dans la zone 1 (région de Moncton) est décédée des suites de la COVID-19. Il s’agit du 13e décès depuis le début du mois.

La province a comptabilisé 191 tests PCR positifs et reçu 842 avis de résultats positifs à des tests de dépistage rapide. Ce nombre est toutefois loin de constituer une représentation fidèle du nombre total de cas dans la province.

«Nous devons garder à l’esprit que ces données sont autodéclarées et qu’elles ne font que nous donner une idée du nombre réel de cas positifs», précise-t-on sur le site du gouvernement.

Parmi les personnes hospitalisées, 24% avaient reçu trois doses de vaccin. Les autres n’étaient soit pas du tout vaccinées, partiellement vaccinées ou avaient reçu leur deuxième dose depuis plus de six mois.