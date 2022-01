Moncton: les itinérants tentent de se réchauffer

Les deux refuges de Moncton, la Maison Nazareth et la Harvest House, ont ouvert leurs portes mardi, même aux itinérants non inscrits chez eux, pour qu’ils puissent se protéger de la vague de froid.

Un cycliste portant un sac de randonnée et emmitouflé dans un blouson d’occasion bute sur la porte d’entrée verrouillée de la Harvest House, rue High à Moncton. Quelques secondes après, un employé sort dans l’atmosphère à -20°C.

«Tu veux entrer te réchauffer?, lance-t-il au visiteur. Tu as l’air d’avoir froid! Attends. Je dois vérifier si tu as la COVID-19.»

L’employé revient quelques instants après, exhibant un écouvillon.

«Tu as déjà fait ça?», demande-t-il au cycliste qui retire tout de suite le masque de sa cagoule et penche sa tête en arrière pour se laisser fouiller le nez.

Ayant validé le résultat négatif au test rapide de dépistage, l’employé accueille le jeune homme frigorifié dans une salle commune en lui proposant un café et des gâteaux.

Il est environ 14h. Quelques personnes sont assises ou évoluent autour de tables, en sirotant des boissons chaudes et en mangeant une collation.

«J’ai conduit dans le quartier pour m’assurer qu’il n’y avait personne dehors et pour faire savoir à celles qui s’y trouvaient qu’elles étaient les bienvenues à notre centre aujourd’hui pour se réchauffer, raconte le directeur des opérations de la Harvest House, Jamie Mills. Nous ferons ça aussi longtemps qu’il y aura la vague de froid.»

Préférer le refuge

À l’une des tables, John patiente seul. À cause de la météo, le quadragénaire essaye de rester le plus possible à l’intérieur du refuge.

«Je traîne, décrit-il. Je regarde la télé, j’écoute de la musique et je joue aux cartes ou au Monopoly. Il y a une couple de personnes à qui parler. Mais ce n’est pas mon chez-moi. Il y a des drogués, des alcooliques, des cleptomanes…»

Itinérant depuis 18 ans, John raconte avoir passé certains hivers à l’extérieur. Il évoque notamment ses quatre ans dans les marécages, près de la rivière.

«Je préfère être ici, affirme-t-il à propos de la Harvest House. Quand tu es à l’extérieur, dans ces conditions, tu fais un feu ou tu vas à la banque alimentaire. Si tu trouves un endroit chaud, abrité du vent, tu y mets un vieux matelas et des couvertures, et tu ne bouges pas.»

À quelques mètres de là, Paul, habillé d’un coton ouaté aux couleurs de Harley Davidson, dessine sur un chandail un symbole composé d’un œil, d’ailes diaboliques et de guitares aux manches entrecroisés ressemblant à des outils.

«Le froid, j’aime pas ça, s’exclame le trentenaire. Avec cette température, c’est très, très difficile de trouver un endroit où dormir. Je suis reconnaissant d’en avoir déniché un ici le temps de trouver un logement abordable.»

L’ancien boulanger explique avoir perdu son travail à cause de la COVID-19 il y a deux ans et avoir lutté contre des problèmes de santé mentale.

«Je suis ici toute la journée en essayant d’aider, témoigne-t-il à propos de son agenda en période de froid. Je m’assois avec beaucoup de gars et je parle avec eux. J’ai plongé profondément dans la drogue et l’alcool. Ma blonde m’a permis de me concentrer sur l’art et mon chien. Alors beaucoup de gens viennent me voir et me demandent conseil.»

Dormir dehors

Ailleurs au centre-ville, rue Albert, Andrew sort de la Maison Nazareth.

«C’est la première fois que je passe du temps à l’intérieur depuis six jours, remarque l’homme âgé de 25 ans dans l’air glacial. C’est grâce au froid! Il n’a pas fait ce temps depuis un moment. Alors ils nous laissent entrer et nous réchauffer. Sans ça, personne ne serait en vie!»

Le Néo-Brunswickois originaire de Saint-Jean se montre très reconnaissant envers le refuge, dont la cafétéria pouvant accueillir 145 personnes semble pleine. Ce n’est pas le cas de Kevin, qui en sort également.

«Ils viennent de me virer, se plaint-il. Ils ne veulent pas de moi, parce que je leur donne du fil à retordre. Je suis éduqué, je connais mes droits et je leur résiste! Je ne sais pas ce que je vais faire, maintenant…»

Son amie Rebecca occupe l’un des 105 lits de la Maison Nazareth, mais critique aussi le refuge.

«Ils n’acceptent toujours pas certaines personnes. Je comprends qu’elles leur en font baver, mais ils pourraient au moins les laisser dans l’entrée», dénonce-t-elle en pointant un homme qui dort sous des couvertures à l’extérieur du hall.

La direction de la Maison Nazareth n’a pas répondu aux questions de l’Acadie Nouvelle.