Nouvel amphithéâtre: la facture bondit de 3 millions $ à Caraquet

Le premier boulon n’a pas encore été vissé que la facture du futur Centre régional des générations de Caraquet a déjà explosé. De combien? D’abord estimé à 15 millions $, le projet pourrait maintenant atteindre sinon dépasser les 18 millions $, craint le maire Bernard Thériault.

Le choc de cette nouvelle a fait fléchir les genoux du conseil municipal, mais les élus ne sont pas tombés pour le compte. Le maire assure que l’édifice verra le jour, malgré les écueils financiers. Quitte à lever chaque roche de la grande région de Caraquet afin de trouver le financement manquant, promet-il.

Le bâtiment écoénergétique doit comprendre une patinoire de dimension officielle, plus de 600 sièges et une capacité possible de 1500 spectateurs. Il inclura aussi une piste de marche et un centre plein-air. Ces éléments sont non-négociables, dit-on à la Ville, qui a cependant dû céder sur des aménagements initiaux, tels une cuisine communautaire et des salles multifonctionnelles.

L’ensemble est financé par Ottawa (7 millions $), Fredericton (4 millions $), Caraquet (2 millions $) et une campagne locale de financement (2 millions $).

Les travaux d’aménagement du terrain derrière la polyvalente Louis-Mailloux ont débuté en 2021 et on espère toujours une ouverture officielle en 2024. La municipalité pourra alors mettre la clé sur la porte du vétuste Colisée Léopold-Foulem, inauguré en 1967.

«On a regardé aux alentours plusieurs constructions, dont le nouveau poste de police de Moncton, et tout ce qui a été construit ou mis en appels d’offres montrent que les hausses des coûts n’ont jamais été en bas de 20%. Si on applique ça chez nous, ça donne donc 3 millions $ et nous demeurons très prudents», a énoncé M. Thériault.

Mais avant de paniquer, le maire est toujours persuadé que le projet est respectable et réalisable. Il rappelle que la Ville est allée deux fois à la table à dessin et a accepté de réduire les commodités du complexe, tout en protégeant l’essentiel.

«On ne peut pas abandonner ça, assure l’élu. C’est un projet d’une grande richesse. Nous avons à faire le point et tous les cailloux n’ont pas été retournés. Notre conseil est unanime et catégorique: il faut que ça aille de l’avant. Ce projet a une acceptabilité sociale», a martelé le maire.

La Ville soutient que des contributeurs se sont déjà manifestés, dont notamment UNI Coopération financière (qui aimerait bien voir son nom accolé à l’édifice). Les ententes de principe avec les municipalités voisines et utilisatrices du centre pourraient être rediscutées.

Là-dessus, le village de Bas-Caraquet dit suivre la situation de près. Le directeur général Dave Cowan concède que les élus étaient au courant d’un probable dépassement de coûts.

«Nous ne nous sommes pas encore arrêtés sur ce sujet. Le conseil a déjà adopté une contribution de près de 10 000$ pour 2022. Nous n’avons pas encore eu de discussions avec Caraquet concernant le dépassement des coûts», a-t-il fait part.

Le maire de Bertrand, Yvon Godin, se dit prêt à accueillir son homologue parce que sa municipalité est favorable au projet. Par contre, il souligne qu’il faudra aussi prendre en considération la nouvelle entité (Grande-Anse, Bertrand, Maisonnette et Saint-Léolin) et son intention de rouvrir la patinoire du Centre Edmond-E.-Landry.

«On n’en a pas entendu parler depuis un an. On ne sait pas ce qui se passe. Nous avons donné notre accord à une contribution, sans définir le montant. Au début, on parlait d’un projet de 9 millions $. On a ensuite ajouté des choses sans obtenir notre accord. Nous voulons contribuer au Centre régional des générations et nous appuyons le projet, mais il va falloir avoir une discussion avec Caraquet», a-t-il mentionné.

D’ici là, le maire de Caraquet assure que le Centre Léopold-Foulem sera ouvert une autre année.