Variant Omicron: le N.-B. souhaite éviter d’imposer plus de restrictions

La Santé publique espère toujours éviter de passer à la phase 3 de son plan hivernal même si ses prévisions indiquent que le N.-B. pourrait faire face à plus de 5000 cas par jour avant la fin de la vague du variant Omicron.

L’épidémiologiste en chef de la province, Mathieu Chalifoux, prévoit une situation «intense» aux cours des prochaines semaines alors que le variant Omicron se propage rapidement à travers le N.-B.

Lors d’un point de presse mardi, il a insisté sur l’importance de réduire les contacts entre les personnes. Alors que le N.-B. prévoit atteindre un maximum de 220 hospitalisations d’ici février, ce chiffre pourrait être réduit à environ 150 si tous les contacts sont réduits de 20%.

«Si on pouvait réduire les contacts en voyant moins de gens, en gardant nos distances de façon appropriée et en portant des masques bien ajustés à l’intérieur, notre plus haut point pourrait alors être coupé par un tiers de ce qui se produira s’il n’y a aucun changement de comportement au sein de la population.»

Il a aussi affirmé que davantage de restrictions, dont celles qui sont prévues dans la phase 3 du plan hivernal, mèneraient à une réduction des contacts entre les personnes.

«Les mesures qu’on propose dans nos phases 1, 2 et 3 visent à réduire le nombre de contacts. Comment cela le réduira exactement, c’est toujours un peu plus difficile à déterminer. Mais certainement, des choses comme une bulle d’un seul ménage le réduiraient davantage.»

La Santé publique hésite toutefois à mettre en place davantage de restrictions pour freiner la vague et pour limiter ces contacts.

«On aimerait éviter de passer à la phase 3», a affirmé la Dre Jennifer Russell, médecin-hygiéniste en chef de la province, lors d’un point de presse mardi.

La Dre Russell affirme qu’il faut équilibrer les risques encourus par le système de santé par opposition aux conséquences négatives d’un nouveau confinement sur la population.

La troisième phase du plan hivernal comprendrait notamment l’interdiction de tout rassemblement public, ainsi que la fermeture des gyms, des spas et des centres de divertissement.

Les contacts seraient limités aux gens d’un même ménage et les restaurants seraient de retour au service au volant et à la livraison seulement.

L’un des indicateurs qui peuvent pousser la Santé publique à recommander les mesures de la phase 3 du plan hivernal est la présence de 100 patients atteints de la COVID-19 dans les hôpitaux de la province ou de 50 patients aux soins intensifs.

Toutefois, la Dre Russell précise que cela ne déclenche pas automatiquement le passage vers la phase 3, mais plutôt une évaluation de la situation pour voir s’il est approprié de recommander ce changement au cabinet.

«Ce n’est pas une décision qui sera prise à la légère, mais c’est quelque chose que nous surveillons de très près.»

D’autres facteurs peuvent pousser la Santé publique à mener une évaluation des risques de ce genre.

Il s’agit notamment d’une augmentation de la moyenne hebdomadaire du nombre de nouveaux cas ou de nouvelles admissions à l’hôpital, d’un taux de positivité de 15% dans la province ou dans une seule zone, ou d’une incapacité pour la Santé publique de maintenir et de gérer la recherche des contacts.