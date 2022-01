COVID-19: un mort, plus d’hospitalisations, mais moins de gens aux soins intensifs

Les journées se suivent et se ressemblent au Nouveau-Brunswick alors que le nombre de personnes hospitalisées en raison de la COVID-19 a une fois de plus fracassé un record, mercredi, et qu’un citoyen de plus a perdu la vie aux griffes du coronavirus. C’est la neuvième fois en dix jours que la Santé publique rapporte au moins un mort.

Le nombre de personnes hospitalisées atteint maintenant 94 dans la province. C’est six de plus que l’ancienne marque de 88 établie mardi.

Ce nombre était de 59 il y a une semaine et de 39 il y a un mois. Il a doublé en moins de douze jours.

Depuis le début de la pandémie, 632 Néo-Brunswickois ont été hospitalisés en raison du coronavirus. C’est donc dire qu’une personne sur sept qui a dû être soignée à l’hôpital en raison de la COVID-19 s’y trouve en ce moment.

La bonne nouvelle, c’est que moins de personnes infectées par la COVID-19 séjournent actuellement aux soins intensifs. Ce chiffre n’est plus que de dix dans la province. C’est la première fois en deux mois qu’il est inférieur à onze. Il faut dire que dans l’intervalle, 53 Néo-Brunswickois sont décédés de la COVID-19, ce qui a eu un impact sur le fait que de moins en moins de gens sont traités aux soins intensifs.

Cette tendance de voir plus d’hospitalisations, mais moins de gens aux soins intensifs est totalement en ligne avec le variant Omicron, beaucoup plus contagieux, mais moins virulent.

Parmi les personnes hospitalisées, 73% ne sont pas vaccinées, sont partiellement vaccinées ou plus de six mois se sont écoulés depuis qu’elles ont obtenu leur deuxième dose. Parmi les personnes hospitalisées, 74 sont âgées de plus de 60 ans. Quatre personnes sont sous respirateur artificiel.

La COVID-19 a fait une 174e victime dans la province, mercredi. Il s’agit d’une personne âgée de 80 à 89 ans de la région de Saint-Jean.

Il s’agit du 14e décès à survenir en janvier au Nouveau-Brunswick, ce qui en fait officiellement le troisième mois le plus mortel depuis le début de la pandémie, en mars 2020.

Sur son tableau de bord relatif à la COVID-19, le gouvernement provincial a rapporté 359 nouveaux cas jeudi. Il s’agit d’un sommet en quatre jours mêmes si, on le sait, ces données n’ont pratiquement aucune valeur compte tenu des changements apportés dans l’accès aux méthodes de dépistage.

Le nombre de cas actifs connus est de son côté de 7058. Ils se répartissent comme suit: 2676 dans la région de Saint-Jean, 1938 dans le Grand Moncton et le Sud-Est, 854 dans la région de Fredericton, 540 dans Chaleur/Péninsule acadienne, 468 dans le Nord-Ouest, 423 dans la région de Miramichi et 159 au Restigouche.