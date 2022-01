Fermeture des tribunaux de la Péninsule: «une combine», selon le maire de Caraquet

Le palais de justice de Caraquet est fermé depuis plus d’une semaine, mais le maire de la municipalité, Bernard Thériault, continue de demander des comptes au gouvernement provincial. Il exhorte notamment le juge en chef de la Cour provinciale à justifier la décision annoncée à la fin novembre par le ministère de la Justice.

L’impatience du maire Thériault envers le juge en chef de la Cour provinciale, Marco Cloutier, est grandissante. Bien que la décision de fermer définitivement le palais de justice de Caraquet et de transformer celui de Tracadie en un tribunal satellite ouvert une fois par semaine ait été annoncée par le ministre de la Justice, Hugh Flemming, elle a été approuvée par le juge Marco Cloutier.

«On attend toujours une réponse de lui après trois semaines. Je trouve ça inacceptable. Il n’a pas le droit de ne pas donner une réponse aux gens. Il ne peut pas se cacher derrière son titre et sa présumée indépendance. Il a pris une décision politique et il devrait assumer son geste, car pour nous, ça n’a aucun sens de priver la Péninsule acadienne d’un service de justice comme les autres régions de la province», dit Bernard Thériault.

Depuis le 1er janvier, l’ensemble des dossiers judiciaires traités à Caraquet ont été transférés à Bathurst. À Tracadie, certaines comparutions, surtout des questions administratives comme les plaidoyers et les audiences de caution, sont entendues une fois par semaine. Les procès se déroulent à Bathurst.

Mardi matin, des dossiers concernant six personnes ont été traités à Tracadie. Dans la majorité des cas, les avocats ont simplement demandé de fixer de nouvelles dates de comparution pour leurs clients. Un dossier a toutefois été réglé. Un homme a signé un document dans lequel il dit accepter de garder la paix.

Selon le ministre Flemming, la décision de modifier le statut des deux cour de la Péninsule acadienne a été prise en raison d’une diminution du volume des causes entendues dans la région depuis 2012. D’après les données de la province, 1260 dossiers ont été traités à Caraquet et 1061 à Tracadie en 2012. En 2020, ce nombre a chuté à 711 à Caraquet et à 478 à Tracadie. Autrement dit, 1189 cas ont été traités dans la Péninsule acadienne en 2020, soit plus qu’à Bathurst (957 cas).

Les palais de justice de Tracadie et de Caraquet sont les seuls dans la province qui servaient exclusivement aux comparutions devant la Cour provinciale, et les deux tribunaux fonctionnaient à temps partiel depuis l’été 2020.

«On questionne aussi la capacité de la cour de Bathurst d’accueillir tout ça, car il y a beaucoup plus de cas dans la Péninsule acadienne que dans la région Chaleur. Ça me semble être une quelconque combine pour accommoder les juges plutôt que les citoyens et on n’accepte pas ça. Je serai prudent parce que les juges n’aiment pas se faire disputer, mais le juge en chef devrait se prendre une petite dose d’humilité et venir nous voir. Les avocats de la région suivent le dossier», ajoute Bernard Thériault.

La question des palais de justice doit être abordée lors de la prochaine réunion du Forum des maires de la Péninsule acadienne, prévue la semaine prochaine.

«On demande l’arrêt des procédures, une révision et une discussion avec la communauté. On reconnaît que deux tribunaux dans la Péninsule acadienne, c’est trop, mais on trouve inacceptable qu’il n’en ait pas du tout.»