La construction du nouveau pont international Edmundston-Madawaska va bon train

Le nouveau pont international qui reliera les communautés d’Edmundston et de Madawaska, au Maine, prend forme.

Au cours des derniers mois, les travailleurs ont mis en place une route d’accès composée d’un chevalet de construction, soit une structure de passerelles leur permettant d’entreprendre leurs travaux de la structure qui traverse le fleuve Saint-Jean.

Dernièrement, les équipes de construction ont concentré leurs efforts en dessous de l’eau alors que les piliers de soutien sont en train d’être érigés.

Selon Andrew Lathe, gestionnaire de projet au Maine Department of Transports, l’entrepreneur a construit des batardeaux (système temporaire de dérivation, de retenue ou de dispersion des eaux) en acier dans la rivière pour permettre la construction de ces cinq piliers d’une hauteur de 60 pieds chacun.

Ceux-ci devraient être terminés plus tard au cours de l’hiver, a-t-il mentionné.

En plus de la construction des cinq piliers, on travaille aussi à la mise en place de la culée (appuis aux extrémités du pont), de chaque côté du fleuve.

«À Madawaska, Reed & Reed travaille sur les fondations de la culée du pont américain. À Edmundston, le sous-traitant de Reed & Reed, Greenfield, travaille sur les fondations de la culée canadienne», a ajouté M. Lathe.

Le MaineDOT se prépare également au dégel de la fin de l’hiver et prévoit de sortir le chevalet de construction de l’eau le 15 février afin d’éviter les embâcles et les inondations, a indiqué Andrew Lathe.

Après la fonte des glaces et le dégagement de la rivière, le chevalet sera remis en place et les travaux se poursuivront comme d’habitude.

Le maire d’Edmundston, Éric Marquis, s’est dit impressionné par l’envergure des travaux jusqu’à maintenant.

«C’est intéressant de voir que ça monte quand même rapidement. Les gens qui travaillent là, dans un froid assez extrême, ça aussi c’est impressionnant. On a bien hâte de voir le reste de la structure apparaître. D’après moi on va voir ça avancer rapidement.»

Sans avoir un nombre spécifique en tête, M. Marquis a dit que certaines entreprises de la région ont été mises à profit pour ce projet.

C’est notamment le cas de l’auberge Micky dans le secteur Saint-Jacques à Edmundston, qui a indirectement participé au projet en accueillant des travailleurs depuis mai.

De son côté, M. Lathe a assuré que l’entrepreneur chargé du projet respecte toujours ses échéanciers. On prévoit une ouverture à la circulation à l’automne 2023. D’ici là, la circulation continue d’emprunter le pont actuel qui est âgé de 100 ans. Une limite de poids de cinq tonnes est encore en vigueur.

Celui-ci sera démoli lorsque la circulation pourra emprunter le nouveau pont.

Notons que la nouvelle structure franchira la rivière Saint-Jean à un angle d’environ 45 degrés. Il est situé à environ 420 mètres en amont du pont existant. En raison de ce nouveau tracé, le nouveau pont sera presque deux fois plus long que le pont actuel.

Le pont qui relie Edmundston à Madawaska. – Archives

Il aura aussi des voies de circulation plus larges et des accotements des deux côtés. Il y aura également un trottoir surélevé en aval. Un nouveau point d’entrée sera construit au Maine. Celui-ci devrait être relié au poste frontalier existant du côté du Nouveau-Brunswick.

Dans l’ensemble, le maire Marquis s’est dit satisfait de la forme que prendra la nouvelle structure qui devrait laisser amplement d’espace à divers types de véhicules.

«Au départ, autant la Ville d’Edmundston que la Ville de Madawaska avaient demandé une voie pour les motoneiges. Sans nécessairement avoir eu la voie spécifiquement réservée à ça, on nous confirme que le pont sera un peu plus large que prévu, pour permettre aux motoneiges de voyager d’un côté comme de l’autre. Je pense que l’on pourra voir quelque chose d’intéressant pour la motoneige et d’autres moyens de transport comme le vélo, le VTT, etc.»

On estime que la date d’achèvement du projet sera le 30 juin 2025. À l’instar de son prédécesseur, on estime qu’il devrait avoir une durée de vie d’une centaine d’années.

Selon le MaineDOT, le coût total est de 97,5 M$.