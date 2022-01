Le plan provincial d’action sur les changements climatiques doit servir de feuille de route

Nombreux sont ceux qui estiment que la prochaine mouture du plan d’action sur les changements climatiques doit servir de feuille de route afin de planifier une transition énergétique verte.

Le Comité permanent des changements climatiques et de l’intendance de l’environnement entame jeudi une série de consultations auprès d’experts, une première étape dans le processus de renouvellement du plan d’action sur les changements climatiques du Nouveau-Brunswick.

Louise Comeau, directrice du programme de changements climatiques et d’énergie du Conseil de conservation du Nouveau-Brunswick, figure parmi la vingtaine d’intervenants qui offrira son expertise.

D’après elle, le gouvernement doit impérativement se doter d’une stratégie énergétique afin de répondre aux normes de plus en plus exigeantes qu’impose Ottawa en matière d’émissions de gaz à effet de serre (GES).

«Le fédéral va continuer à pousser plusieurs dossiers, que ce soit la tarification du carbone ou l’élimination progressive de tous les combustibles fossiles dans la production d’électricité au pays. C’est le tiers de notre capacité de production qui devra être remplacée», dit Mme Comeau.

Elle rappelle d’ailleurs que le gouvernement de Justin Trudeau s’est aussi engagé à ce que le Canada atteigne la carboneutralité d’ici 2050.

«Les cibles vont continuer à bouger et elles sont appelées à devenir de plus en plus ambitieuses, croit la spécialiste en énergie. La province se doit donc d’adopter une planification intelligente et proactive de son portefeuille énergétique.»

Puisque l’électrification du transport s’accélère, la demande en électricité dans la province est appelée à augmenter. La Nouvelle-Écosse, qui s’est engagée à ce que 80% de sa production électrique soit de source renouvelable, devrait servir d’exemple, ajoute-t-elle.

Efficacité énergétique

Claudia Simmonds, directrice générale du chapitre néo-brunswickois de l’Association canadienne des constructeurs d’habitation, plaidera pour sa part pour une stratégie permettant d’atteindre les nouvelles exigences fédérales dans le bâtiment.

D’ici 2050, les exigences en matière d’efficacité énergétique du code du bâtiment deviendront de plus en sévères. À terme, tout nouveau bâtiment résidentiel ou commercial devra produire autant d’énergie qu’il n’en consomme.

«Ce sera une tâche herculéenne, dit-elle. À moins d’avoir une feuille de route, on n’y arrivera pas. Nous avons besoin d’une stratégie, conçue en collaboration avec l’industrie, afin de déterminer comment nous allons répondre aux nouvelles exigences.»

Il faudra notamment prévoir de la formation pour toute l’industrie de la construction. Tant pour les entrepreneurs, qui devront changer leurs méthodes de construction, que pour les agents municipaux du bâtiment et les consommateurs, dit-elle.

«Il faut développer un plan afin que cette transition se fasse sans heurts et dans les temps voulus, ajoute Mme Simmonds. La province va aussi devoir trouver une manière d’éliminer les obstacles financiers qui empêchent les citoyens d’opter pour une maison à consommation énergétique nette zéro.»

Planifier une économie verte

Pour d’autres, le virage énergétique imposé par la lutte aux changements climatiques doit s’accompagner par une transition économique, à être détaillée dans le nouveau plan d’action.

Avec un peu de planification, et beaucoup de volonté politique, la réduction des GES offre de nombreuses occasions de développement économique pour la province, dit Denis Caron, PDG du Port de Belledune.

«Dans le dernier plan, il y avait très peu de mesures sur le plan économique et industriel», constate celui qui a autrefois occupé les postes de sous-ministre de l’Environnement et sous-ministre du Développement économique.

Dans sa présentation au Comité permanent des changements climatiques, M. Caron souhaite démontrer que les défis posés par le changement du climat s’avèrent être des occasions de développement économique régionales.

Depuis plus d’un an et demi, l’ancien fonctionnaire et son équipe planchent sur une stratégie afin de faire de la région de Belledune un carrefour énergétique vert.

C’est l’avenir incertain de la centrale thermique de Belledune qui a lancé cette réflexion. D’ici 2030, un combustible alternatif devra être trouvé pour cette centrale qui carbure au charbon. Sinon, elle pourrait bien cesser ses opérations.

«Nous recevons le charbon pour la centrale, ce qui représente environ 40% de notre chiffre d’affaires. Or, le port exporte aussi des granules de bois industrielles en Grande-Bretagne. C’est quand même curieux que l’on prenne nos ressources naturelles afin de les transformer dans un produit pour réduire les GES en Europe. Ça offre des perspectives intéressantes pour Belledune.»

Les ambitions de M. Caron ne s’arrêtent toutefois pas à la recherche d’une autre source de carburant pour la centrale. La région a longtemps compté sur le secteur industriel, notamment minier, comme moteur économique. Les infrastructures de ces sites abandonnées pourraient servir afin de développer toute une expertise en énergie renouvelable. Des parcs éoliens ou des panneaux solaires pourraient par exemple être installés sur les terrains des anciennes mines. Ces lieux disposent de l’infrastructure nécessaire au transport de l’électricité.

En ayant une production électrique verte suffisamment importante dans le secteur, ces sites pourraient servir à développer la filiale de l’hydrogène, un combustible qui suscite de plus en plus d’intérêt.

Fort de cette nouvelle expertise, Denis Caron croit que la région pourrait attirer de nouvelles industries lourdes, assoiffées d’énergie propre afin de réduire leur empreinte carbone. Stratégiquement située, Belledune pourrait facilement exporter les produits qui y seraient fabriqués grâce à son infrastructure portuaire et ferroviaire.

«Il y a beaucoup d’intérêt pour notre concept et nous allons bientôt dévoiler notre plan, il y a des experts qui nous disent que c’est possible, dit M. Caron. Il faut toutefois une volonté politique et c’est la raison pour laquelle c’est important pour nous de partager cette approche avec la province dans le cadre du renouvellement du plan d’action sur les changements climatiques.»