Memramcook: un programme communautaire pour acheter des fruits et des légumes

Depuis près de deux ans, un club d’achat d’aliments en vrac permet aux familles de Memramcook d’acheter des fruits et des légumes à prix abordable.

Ce programme appelé «foodsmart» communautaire donne l’opportunité aux gens de Memramcook de commander une fois par mois jusqu’à deux sacs remplis de fruits et légumes. Chaque sac de produits frais coûte 15$.

Linda Varner est la coprésidente du comité de mieux-être de Memramcook, communément désigné J’MEM. Ce groupe est responsable du programme communautaire qui aura deux ans en avril prochain.

Selon Mme Varner, «foodsmart» a débuté à Fredericton et il fonctionne depuis plusieurs années là-bas. Puis des citoyens ont mis en place un projet similaire à Sackville.

«Le programme à Sackville a commencé un peu plus tôt que nous, explique Linda Varner. Ils avaient invité les régions avoisinantes à savoir si ça les intéressait. Dans un sondage, ils ont constaté que la communauté de Memramcook était la plus intéressée par ce programme.»

Memramcook a été approché en avril 2020. «La pandémie venait juste de frapper et tout était arrêté», raconte la porte-parole..

Vingt sacs ont été distribués lors de la toute première activité, en avril 2020. À l’époque, il fallait envoyer des bénévoles chercher des sacs à Sackville. De 20 sacs, le nombre est rapidement passé à 40. «C’est gros ces sacs-là», fait remarquer la coprésidente du comité mieux-être.

Selon ce qui est disponible, chaque sac peut contenir cinq livres de patates, trois livres d’oignons et trois livres de carottes.

«Tu as des oranges, des bananes, des pommes. Ensuite, tu as un brocoli ou un chou-fleur. Ça dépend de ce qui est en spécial», explique Linda Varner.

Au cours de la belle saison, ils ont également des fraises, des framboises ou des tomates, des concombres, de la laitue, etc. «Le sac, lorsque tu l’as dans tes mains, c’est un bon 10 à 15 livres», ajoute la porte-parole.

D’après elle, ces sacs de 15$ valent au moins 40$ à 50$ sur le marché. L’idée à l’origine était de permettre «à toutes sortes de gens», d’avoir accès à de bons fruits et légumes dans la vallée de Memramcook. «On a des médecins, comme on a des gens à salaire minimum. On voulait donner accès à tout le monde, et se différencier de la banque alimentaire», précise Linda Varner.

Elle fait remarquer qu’il n’y a pas d’épicerie à Memramcook. «Il y a quelques dépanneurs, mais quelqu’un qui veut des produits frais, il va payer un gros prix. Il y a des gens qui n’ont pas de voiture. C’était vraiment pour répondre à un besoin criant», commente-t-elle.

Pour devenir membre du club, il faut débourser entre un et dix dollars par année, selon sa capacité de payer.

«On a environ 75 membres présentement. Ça n’a pas pris de temps qu’on a eu trop de demandes de sacs. Ça nous prenait deux camions pour aller chercher les sacs à Sackville», indique la coprésidente.

L’empaquetage et la distribution se font maintenant à Memramcook depuis un an. Chaque troisième lundi du mois, de 16h à 18h, les bénévoles du club utilisent la salle mère Marie-Léonie qui se trouve à l’arrière du presbytère de l’église Saint-Joseph pour la distribution des sacs.

En raison de la pandémie, les gens n’ont pas besoin de rentrer dans la salle. «On place les sacs dehors, étant donné que tout est déjà payé, ils viennent à la queue leu leu», précise Mme Varner.

Tous les paiements sont faits par transfert électronique avant la distribution. Il n’y a aucun échange d’argent comptant. D’après la porte-parole, 50 sacs ont été commandés pour le mois de janvier.

Il y a également une nutritionniste qui donne des recettes et des trucs avec le contenu du sac, ainsi que des instructions sur la façon de préparer certains aliments.

Les projets ne manquent pas pour le groupe.

«On est en train de faire un jardin communautaire pour mieux complémenter», ajoute la porte-parole.