Rentrée virtuelle: «Les parents se sentent démunis et frustrés»

Entre les fermetures liées à des éclosions ou au conflit de travail et les vacances des Fêtes devancées, jamais les jeunes Néo-Brunswickois n’auront passé aussi peu de temps en salle de classe. Les voilà de retour derrière les écrans depuis mardi, pour une période d’au moins deux semaines.

Ce retour au mode d’apprentissage virtuel est souvent mal vécu, tout particulièrement par les familles dont les enfants sont en bas âge.

«Les parents se sentent démunis et frustrés: les enfants ont perdu beaucoup d’apprentissages et on leur demande encore une fois de concilier vie familiale et professionnelle», exprime Chantal Varin, directrice générale de l’Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick.

«Au primaire, ça demande davantage la présence des parents. Ils ont l’impression qu’on leur relègue le rôle de l’enseignant, c’est totalement impossible pour ceux qui travaillent. Certains ne se sentent pas à la hauteur et ça crée de la culpabilité.»

Retards d’apprentissage, décrochage scolaire, problèmes de santé mentale et de dépendance aux écrans, les effets néfastes de la scolarisation à la maison sont légion.

Heureusement, certains élèves à besoins particuliers continuent de fréquenter l’école.

La situation met également à l’épreuve les éducateurs, souligne la présidente de l’Association des enseignantes et des enseignants francophones du N.-B., Nathalie Brideau.

«Les conditions d’apprentissage sont loin d’être optimales, nos attentes envers les élèves comme envers nous-mêmes ne peuvent pas être les mêmes présentement, s’émeut-elle. Il faut réussir à l’accepter, il est difficile d’aider tous ceux qui ont des défis lorsqu’on se trouve à distance.»

Alors que la santé publique envisage que le pic de contaminations au variant Omicron sera atteint d’ici la fin du mois, un retour en classe dès le 24 janvier demeure très incertain.

«On souhaite un retour le plus rapidement possible, mais on n’a aucun contrôle là-dessus», note Mme Brideau, qui souhaiterait la mise à disposition de tests antigéniques rapides et l’embauche de concierges dans les établissements scolaires.

Questionné par l’Acadie Nouvelle, le ministre Dominic Cardy a refusé de s’avancer sur une date de réouverture pour le moment.

«Rouvrir les écoles aujourd’hui, c’est risquer de souffrir l’absence de centaines d’employés essentiels et de devoir fermer très rapidement», lance-t-il.

«La décision sera prise la semaine prochaine. Je me baserai sur ce que peut faire le système d’éducation pour minimiser l’impact sur le système de santé. Si on ouvre les écoles trop tôt, il est clair que nous contribuerons aux éclosions et à l’instabilité du système scolaire. Je préfère un système en ligne pour tout le monde qu’avoir le quart des écoles fermées chaque jour en raison des éclosions.»

Quel plan de rattrapage?

Depuis bientôt deux ans, la crise de l’apprentissage se prolonge et les retards continuent s’accumuler chez les élèves.

M. Cardy désire s’entendre avec les districts, les enseignants et les directions d’écoles sur un plan de rattrapage. Il n’exclut pas la possibilité de prolonger l’année scolaire.

«Il est difficile de dire ce que l’on fera pendant les prochains mois sans savoir ce que la pandémie nous réserve», reconnait le ministre.

«Je m’excuse pour l’inquiétude et le niveau de stress énorme que je cause. J’y pense à chaque moment. Les décisions que nous prenons ont un impact sur tout le monde, le futur des jeunes est affecté par le manque d’école. Il faut faire tout ce qu’on peut pour rattraper et régler les défis.»

Nathalie Brideau se dit prête à s’asseoir à la table de discussions pour trouver des solutions aux dommages causés par la pandémie. Elle croit toutefois que le moment n’est pas encore venu.

«On est dans un ouragan tout de suite! C’est après la tempête qu’on évalue l’étendue des dommages et penser à la reconstruction.»

De son côté, Chantal Varin doute que l’idée de grignoter les vacances scolaires fasse l’unanimité.

«Les parents sont inquiets du retard qui s’accumule, on continue d’aggraver les choses. En même temps on s’imagine mal qu’on continuer l’école jusqu’à la mi-juillet, mentionne-t-elle. Les enfants sont fatigués par cette pandémie qui traîne.»