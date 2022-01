Timide engouement pour les véhicules électriques au N.-B.

Pour le moment, le nouveau programme provincial d’incitatifs n’a pas véritablement fait décoller les ventes de véhicules électriques et hybrides. Les concessionnaires automobiles espèrent son maintien, soulignant que la transition vers l’électrification des transports ne se fera pas du jour au lendemain.

Depuis le 8 juillet 2021, les consommateurs néo-brunswickois peuvent recevoir un incitatif allant jusqu’à 5000$ pour l’achat d’un véhicule électrique à batterie ou un véhicule électrique hybride rechargeable à grande autonomie neuf et 750$ pour l’installation d’une borne de recharge à domicile. En le combinant au rabais proposé par le gouvernement fédéral, le client peut réduire sa facture de 10 000$.

Jusqu’à présent, 123 rabais ont été accordés pour des véhicules électriques à batterie et 53 acheteurs de véhicules hybrides électriques rechargeables (VHR) ont bénéficié de la subvention. Un peu plus de la moitié du budget de 1,95 million de dollars prévu pour 2021-2022 a été dépensé. «En raison de l’enthousiasme manifesté par les Néo-Brunswickois pour le nouveau rabais pour véhicules électriques, le processus de traitement des demandes pourrait prendre plus de temps que prévu», affiche Énergie Nouveau-Brunswick sur son site.

L’objectif est d’atteindre 20 000 véhicules électriques sur les routes de la province d’ici 2030, mais la route est encore longue.

Malgré un réseau de bornes de recharges plutôt développé, la part de marché des véhicules entièrement électriques demeure dérisoire au Nouveau-Brunswick. Ils ne représentaient que 0,45% des véhicules enregistrés en 2020.

Bruce Koroscil, directeur de l’Association des concessionnaires du Nouveau-Brunswick, estime en tout cas que le maintien d’incitatifs gouvernementaux, qui rendent désormais possible d’obtenir un véhicule électrique pour moins de 30 000$, participent à créer un engouement.

«Ça nous aide à obtenir davantage d’inventaire de la part des constructeurs et ça a décidé beaucoup de gens de faire le pas», insiste-t-il.

L’offre limitée – à la fois en termes de nombre de véhicules et de diversité des modèles disponibles – demeure un obstacle à leur adoption à travers le pays. M. Koroscil note que le prix de l’essence, qui a atteint des sommets historiques cet automne au Nouveau-Brunswick, commence à peser de plus en plus lourd dans la balance. Dans sa succursale de Grand-Sault, les véhicules hybrides représentent maintenant près de 40% des ventes.

«Lorsque tu choisis un véhicule hybride avec une consommation moyenne inférieure à 5 litres/100 km, ton achat est rapidement rentabilisé.»

Plusieurs éléments ont entravé les affaires au cours des derniers mois, rappelle-t-il. La pénurie mondiale de composants électroniques a considérablement ralenti l’activité du secteur, provoquant la suspension de nombreuses lignes de production et une chute des ventes de véhicules neufs pour cause d’indisponibilités. À cela s’ajoute le manque de camionneurs disponibles pour livrer la marchandise.

De plus, le gouvernement provincial ne s’est pas encore engagé à renouveler son programme d’incitatif. «Cette incertitude crée une barrière pour certains acheteurs car pour certains modèles il faut atteindre un an avant de recevoir la voiture», fait valoir M. Koroscil.

«ll y a un certain intérêt, mais il faut que le programme reste la pour un bon temps pour créer la demande», renchérit Michel Cormier, propriétaire du Generation Hyundai d’Atholville. «Il y a un marché, d’ici 3 à 5 ans les ventes de véhicules à essences seront minoritaires, c’est certain!»

Le virage de l’électrification devra bel et bien être rapide: rappelons que le gouvernement fédéral prévoit bannir la vente de véhicule léger neuf à essence à partir de 2035.