Un enseignant se confie sur les difficultés de l’apprentissage en ligne

Une fois de plus, la pandémie de la COVID-19 a forcé la fermeture des écoles de la province et le retour à l’enseignement virtuel pour les élèves. Cette fois par contre, les attentes sont plus élevées de part et d’autre.

Il est 8h55 dans la classe de M. Gino (Leblanc) de l’école La Mosaïque du Nord à Balmoral. En temps normal, celle-ci grouillerait de jeunes élèves de 3e année. Mais en ce début d’année, l’enseignement se fait à distance, sur un écran d’ordinateur, par l’entremise du logiciel Teams.

Les élèves se trouvent à la maison, chez leurs grands-parents, à la garderie. Tous ne sont d’ailleurs pas présents, pour des raisons techniques ou de disponibilité.

C’est la nouvelle réalité de l’apprentissage virtuel en période de pandémie.

Au District scolaire francophone Nord-Est, on commence à avoir l’habitude du mode virtuel. Cette fois, on demande à ce que les enseignants soient à l’école du lundi au vendredi durant leurs heures de travail régulières. Ceux-ci doivent suivre un programme très précis.

Enseignant depuis plus de 23 ans, M. Gino est à l’aise avec l’informatique. L’arrivée de l’apprentissage virtuel ne l’a donc pas trop effrayé, contrairement à d’autres. Son défi n’est donc pas d’ordre technologique, mais davantage humain.

«C’est difficile d’intéresser les jeunes en personne, de garder leur attention. Là, il faut le faire par le biais d’un ordinateur. Ça ajoute une couche de difficulté, c’est certain», commente-t-il.

Depuis mardi, il se présente tous les matins devant ses élèves pour une séance virtuelle d’une cinquantaine de minutes. Par la suite, il se réserve du temps dans la journée pour des rencontres individuelles (ou par petits groupes) destinées à ceux qui auraient des questions sur la matière présentée. Le travail dépasse donc la simple rencontre matinale. Lui et ses confrères/consœurs ne chômeront pas au cours des prochains jours, et possiblement des prochaines semaines.

M. Gino l’avoue, il s’ennuie de «sa petite gang» et préférerait de loin leur enseigner en personne.

«L’apprentissage en ligne, c’est apprendre à enseigner autrement. Ça nécessite une certaine acclimatation pour nous, mais aussi pour les élèves et les parents qui les accompagnent dans ce processus, car certains ne sont pas très à l’aise avec la technologie. Mais on se doit de demeurer positif et de créer du positif pour les enfants», croit l’enseignant.

Présentiel pour certains

La classe de M. Gino, bien sûr, n’est pas la seule qui est vide à la Mosaïque. L’école entière est bien silencieuse. N’empêche, une poignée d’élèves triés sur le volet peuvent toujours assister aux classes en présentiel. On parle d’environ 45 jeunes, soit plus ou moins 15% de la masse étudiante de l’établissement.

Tous ne sont d’ailleurs pas au sein de l’établissement au même moment, les horaires ainsi que les trajets de bus ayant été conçus de sorte qu’il y ait le moins de chances de contact.

Dans la classe de M. Gino, qui compte normalement 23 élèves, six ont été ciblés et assistent ainsi aux cours en personne.

Qui sont ces jeunes? Ce sont des élèves identifiés comme étant plus à risque, qui ont besoin d’aide supplémentaire au niveau académique, qui vivent de l’insécurité familiale ou dont la santé mentale est particulièrement affectée. On y retrouve également des jeunes pour qui l’enseignement en ligne ne fonctionne tout simplement pas. On estime que cette clientèle représente de 10% à 20% de la masse étudiante.

Passage obligé

Au district scolaire, on avoue qu’on se serait bien passé de ce nouveau passage au virtuel.

La première pause forcée des classes liée à la pandémie de la COVID-19 remonte au printemps 2020. Depuis, plusieurs écoles ont dû recourir sporadiquement au virtuel en raison d’éclosions ou de la grève du Syndicat canadien de la fonction publique.

Ce temps et cette expérience ont-ils suffi à améliorer l’offre de service?

«On est loin de ce qu’on nous demandait de faire en mars 2020. À l’époque, c’était surtout des rencontres téléphoniques et l’envoi de messages avec des suggestions d’activités sur internet. Aujourd’hui, c’est vraiment de l’enseignement», soutient M. Gino.

Marc Pelletier, directeur général du District scolaire francophone Nord-Est, confirme que les choses ont évolué. Les formations offertes aux enseignants ont notamment permis une plus grande maîtrise des technologies.

«Notre gros défi cette fois réside moins dans l’aspect technique, car on a acquis une certaine expérience. L’objectif sur lequel on doit maintenant travailler, c’est d’améliorer et de bonifier l’expérience virtuelle afin que nos jeunes se branchent», soutient-il.

Un outil qui risque d’être très pratique cette fois, le district demande à ses enseignants d’enregistrer chacune de leur session afin qu’elles soient accessibles aux parents et aux élèves, qu’importe le moment de la journée.

«On est conscient que les jeunes ne peuvent pas toujours se brancher au moment de la rencontre, qu’ils peuvent ressentir le besoin de revoir des notions, ou encore des parents veulent réviser certains éléments de la matière afin d’aider leurs enfants», dit-il.

Du délestage dans les programmes

Chose certaine, le district semble mieux préparé que lors des arrêts précédents. On semble également déterminé à en faire plus afin d’offrir un enseignement de qualité.

«Notre gros problème consiste à rejoindre tout le monde, car on sait que tous les jeunes ne se branchent pas. Ainsi la question est de savoir à quelle vitesse (d’enseignement) peut-on se permettre d’avancer sachant que tout le monde n’est pas au rendez-vous?», s’interroge Marc Pelletier qui cherche toujours la formule miracle.

Celui-ci est conscient que le système ne pourra pas continuer ainsi bien longtemps, que le service offert actuellement en virtuel en est un d’exception dans le cadre d’une situation exceptionnelle. La possibilité d’engranger d’autres retards académiques est bien réelle.

«La problématique n’est vraiment pas simple, et d’avancer aux gens que ce qui est offert est parfait serait faux. On doit faire du délestage dans les programmes, il y a des écarts qui s’installent entre élèves, et à la minute où l’on parvient à récupérer certains retards une nouvelle situation survient et nous ramène en arrière. La consolation, si l’on peut dire, c’est que cette situation n’est pas unique au Nouveau-Brunswick. C’est national, mondial», soulève le directeur général.

Qu’à cela ne tienne, le fait d’avoir ciblé certaines clientèles spécifiques pour l’enseignement en présentiel, selon lui, est déjà un premier pas dans la bonne direction.

«Si la situation continue de la sorte, on risque de rester en virtuel un petit bout. Est-ce qu’on pourrait penser réintégrer graduellement davantage d’élèves dans les écoles, par groupes ou niveau scolaire, même si ce n’est que quelques heures par semaine? C’est envisageable, mais ça va dépendre de plusieurs facteurs, dont l’évolution de la pandémie au cours des prochaines semaines», souligne M. Pelletier, précisant qu’il faudra voir si les écoles ont les ressources humaines disponibles pour fonctionner dans le contexte d’Omicron.