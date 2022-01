COVID-19: quatre morts de plus et hausse des cas aux soins intensifs

Pour une deuxième journée consécutive, la Santé publique a rapporté quatre morts dûes à la COVID-19, vendredi. Le coronavirus a donc fait dix morts au cours des quatre derniers jours dans la province.

Les plus récentes victimes en date sont une personne âgée de 70 à 79 ans dansrégion de Moncton, une personne âgée de 80 à 89 ans dans la région de Saint-Jean), une personne âgée de 70 à 79 ans dans la région de Fredericton, et une personne de 80 à 89 ans dans le Nord-Ouest.

Le coronavirus a maintenant fait 182 morts dans la province, dont 22 en janvier.

Depuis le 3 janvier, le gouvernement a rapporté au moins un mort par jour, sauf le 10 janvier.

Le nombre d’hospitalisations est en baisse de un par rapport à jeudi. Il se chiffre maintenant à 103.

Parmi les personnes hospitalisées, 52 ont été admises pour d’autres raisons que la COVID-19 et 82 sont âgées de plus de 60 ans.

Malgré les huit décès recensé au cours des 48 dernières heures, le nombre de cas aux soins intensifs est en hausse de deux par rapport à jeudi. Il se chiffre maintenant à 11.

Sur son tableau de bord relatif à la COVID-19, le gouvernement provincial recense 426 nouveaux cas. Le nombre de cas actifs atteint maintenant 6213. Il est bon de rappeler que ces deux données n’ont plus vraiment de valeur depuis que le gouvernement a modifié les modalités d’accès aux tests de dépistage.

Les 426 nouveaux cas rapportés vendredi constituent tout de même un sommet en sept jours.

Par ailleurs, la Santé publique a annoncé que, depuis lundi, plus de 29 810 personnes ont fixé un rendez-vous afin de recevoir leur dose de rappel d’un vaccin à ARNm. Tous les gens du Nouveau-Brunswick âgés de 18 ans et plus sont admissibles à recevoir une dose de rappel, si cinq mois se sont écoulés depuis qu’ils ont reçu leur deuxième dose.

Par contre, le gouvernement ne dit pas que les nouvelles sont moins bonnes du côté du nombre de personnes qui ont maintenant obtenu deux doses de vaccin. Leur nombre n’a augmenté que de 3226 au cours des deux dernières semaines, soit un maigre 0,5 point de pourcentage.