COVID-19: un mort de plus et hausse des hospitalisations

Le Nouveau-Brunswick rapporte un nouveau décès lié à la COVID-19, samedi, au moment où la province entame un confinement de 16 jours visant à casser la transmission du virus.

Les autorités sanitaires ont confirmé qu’une personne âgée de plus de 70 ans est décédée dans la région d’Edmundston. Cette mort vient porter le bilan de la pandémie à 183 victimes dans la province.

De plus, la santé publique signale que 12 patients sont traités aux soins intensifs et que 101 patients sont soignés dans des lits de courte durée, ce qui porte à 113 le nombre total de personnes hospitalisées en raison de la COVID-19 (une hausse de 10 par rapport à vendredi).

Parmi les personnes présentement hospitalisées, 60 ont été admises pour d’autres raisons que la COVID-19. Parmi les personnes qui se trouvent à l’unité de soins intensifs, 67% ne sont pas vaccinées, sont partiellement vaccinées ou plus de six mois se sont écoulés depuis qu’elles ont obtenu leur deuxième dose. Parmi les personnes hospitalisées, 91 sont âgées de plus de 60 ans. Deux personnes sont sous respirateur artificiel. Une personne âgée de 19 ans ou moins est présentement hospitalisée.

La Santé publique a signalé que, depuis le 10 janvier, plus de 31 400 personnes ont fixé un rendez-vous afin de recevoir leur dose de rappel d’un vaccin à ARNm. Tous les gens âgés de 18 ans et plus sont admissibles à recevoir une dose de rappel, si cinq mois se sont écoulés depuis qu’ils ont reçu leur deuxième dose.

Le niveau 3 des restrictions sanitaires, qui est en vigueur depuis samedi, prévoit la fermeture des salles d’entraînement, des lieux de divertissement ainsi que des salles à manger des restaurants. Les commerces peuvent continuer d’accueillir des clients, mais à 50 % de leur capacité.

T.-N.-L. déplore aussi un décès

Terre-Neuve-et-Labrador a perdu, elle aussi, un autre membre de sa communauté qui a succombé à la COVID-19, ont annoncé samedi les autorités.

Le ministère de la Santé et des Services communautaires a révélé sur Twitter qu’un homme âgé de plus de 70 ans et résidant dans la zone est, qui inclut Saint-Jean, était décédé du coronavirus.

Les autorités ont aussi rapporté 314 nouveaux cas de COVID-19 dépistés dans la province et trois autres dépistés par des laboratoires hors de la province.

Neuf personnes sont hospitalisées en raison du virus, soit un patient de plus que vendredi. On compte 5171 cas actifs dans la province.

58 hospitalisations en N.-É.

Les autorités de santé de la Nouvelle-Écosse ont recensé 58 nouvelles admissions reliées à la COVID-19 dans leurs hôpitaux. Toutes ces personnes reçoivent des soins particuliers dans une unité réservée aux patients atteints du coronavirus.

Dix patients sont traités dans une unité de soins intensifs.

Pour ajouter au fardeau des équipes de soins, 51 personnes admises à l’hôpital pour d’autres problèmes ont reçu un diagnostic positif à leur arrivée. Un autre groupe de 108 patients ont contracté le virus après être entrés à l’hôpital.

La N.-É. a dépisté 627 nouvelles infections, dont 339 dans la région de Halifax.