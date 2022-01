Une nouvelle génération de pêcheurs est prête à prendre la relève

Comme c’est le cas dans plusieurs secteurs, la main-d’œuvre dans le domaine de la pêche est vieillissante et un nombre grandissant de personnes prennent leur retraite. La nouvelle génération est toutefois prête à prendre la relève et elle risque d’être l’une des mieux outillées dans un milieu où la technologie évolue constamment.

Justin Haché, de Savoie Landing, fait partie de la nouvelle génération. Le printemps et l’été, il travaille comme homme de pont sur le bateau de son oncle, un pêcheur de crabe. L’hiver, le jeune homme de 25 ans est coordonnateur des métiers de la mer à l’École des pêches du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, à Caraquet. En gros, cela signifie qu’il aide les enseignants du CCNB à préparer les cours offerts aux cohortes de 10 à 20 étudiants.

Après avoir terminé ses études en administration à l’Université de Moncton, c’est à l’École des pêches que Justin Haché a suivi des formations afin de décrocher une certification de Transport Canada pour ses brevets de capitaine de classe 4 et de classe 3, ce qui lui permet de naviguer au besoin certains types de bateaux de moindre tonnage.

Il n’est pas le seul à suivre cette voie. S’il convient qu’il est possible d’en apprendre beaucoup sur le tas, il arrive toujours un moment où une formation est nécessaire pour améliorer ses compétences.

«Les technologies sont de plus en plus pointues dans le domaine de la pêche. Au CCNB, on a la chance d’avoir un simulateur qui intègre beaucoup de nouvelles technologies. On voit que les jeunes sont plus intéressés à suivre des cours en navigation maritime ou en urgence sur mer. Ils réalisent que c’est un métier comme les autres et que ça prend de la formation pour travailler en sécurité. Ç’a toujours été obligatoire d’avoir un brevet pour être capitaine, mais on met de plus en plus d’accent sur l’importance de la formation en général.»

Même si ses deux emplois le tiennent occupé, Justin Haché espère suivre d’autres formations à l’avenir afin de peaufiner ses connaissances.

«Je voudrais le faire, pas seulement pour mon travail comme pêcheur, mais aussi pour aider le CCNB. Je crois au CCNB et je trouve que c’est important que l’École des pêches continue d’exister. En améliorant mes connaissances, il pourrait y avoir la possibilité d’offrir de nouvelles formations.»

Justin Haché, âgé de 25 ans, est homme de pont sur un crabier et coordonnateur des métiers de la mer à l’École des pêches du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, à Caraquet. – Gracieuseté

Un enseignant à temps plein

Conscient du caractère changeant de l’industrie, le CCNB a commandé une étude de marché en mars 2021. La première action concrète découlant de cette étude a été l’embauche d’un enseignant à temps plein, soit Michel Jean, un ancien de la Garde côtière canadienne avec de l’expérience en navigation dans les océans Atlantique et Arctique.

«On savait que ce serait bien d’avoir quelqu’un de permanent, parce qu’historiquement, on embauchait des pêcheurs ‘‘hors saison’’, mais la disponibilité de la main-d’œuvre se fait de plus en plus rare. Plusieurs arrivent à l’âge de la retraite et à un moment donné, ils ne veulent plus continuer d’enseigner. Il y en a aussi qui ont d’autres emplois dans la navigation quand ils ne pêchent pas», explique Gérald Losier, doyen de l’école des Pêches et des Ressources naturelles du CCNB.

Selon des données de l’Union des pêcheurs des Maritimes, la majorité des quelque 1000 pêcheurs côtiers du Nouveau-Brunswick est âgée de plus de 50 ans. Environ 80 d’entre eux sont âgés de plus de 70 ans.

«Il y a une demande pour les cours de navigation maritime et ç’a un lien direct avec le vieillissement de la main-d’œuvre actuelle. Il y a de plus en plus de permis de pêche qui sont en train d’être transférés et donc, une nouvelle génération en besoin de formation. Le métier de pêcheur devient aussi beaucoup plus complexe avec la technologie qui s’ajoute à bord des bateaux, il y a donc des compétences additionnelles qui sont requises, que ce soit des notions d’ingénierie, de soudure ou de mécanique qui s’ajoutent aux volets traditionnels», ajoute-t-il.