COVID-19: deux décès et hausse des malades aux soins intensifs

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a annoncé, lundi, que deux autres personnes étaient décédées de la COVID-19 dans la province. Le coronavirus a fait 189 victimes au N.-B. depuis le début de la pandémie, dont 15 au cours des cinq derniers jours et 29 en janvier.

Les plus récentes victimes sont une personne âgée de 80 à 89 ans du Restigouche et une personne âgée de 90 ans ou plus de Chaleur/Péninsule.

Après avoir très majoritairement tué dans la sud de la province au cours des dernières semaines, le coronavirus commence à faire des dommages dans le Nord. Des 13 dernières victimes recensées par la Santé publique, neuf vivaient dans une des trois zones de santé du nord (Restigouche, Nord-Ouest, Chaleur/Péninsule).

Octobre 2021 a été le mois plus meurtrier au N.-B. dans le cadre de la pandémie. Pas moins de 58 personnes y ont perdu la vie. Après 17 jours, la COVID-19 y avait fait 31 morts.

La Santé publique a de plus rapporté, lundi, que 113 personnes étaient maintenant hospitalisées. Il s’agit d’un recul de deux par rapport à dimanche, mais demeure tout de même le deuxième plus haut total depuis le début de la pandémie.

Seize personnes reposent maintenant aux soins intensifs, en hausse de deux par rapport à dimanche. Ce nombre a presque doublé au cours des quatre derniers jours, passant de neuf jeudi à 16 lundi.

Parmi les 16 personnes qui se trouvent à l’unité de soins intensifs, 75 pour cent ne sont pas vaccinées, sont partiellement vaccinées ou plus de six mois se sont écoulés depuis qu’elles ont obtenu leur deuxième dose, selon le gouvernement.

Parmi les personnes hospitalisées en raison de la COVID-19, 87 sont âgées de plus de 60 ans.

Cinq personnes sont sous respirateur artificiel.

Une personne âgée de 19 ans ou moins est hospitalisée.

Le gouvernement a annoncé 405 nouveaux cas de COVID-19, lundi. Il s’agit du troisième plus haut total rapporté dans la province depuis que Fredericton a modifié ses critères d’accès aux tests de dépistage.

Le nombre de cas actifs connus est maintenant de 4914.