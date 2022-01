Des examens en ligne ce printemps pour les élèves de 8e et de 10e année

Le ministère de l’Éducation mettra en branle un projet-pilote qui visera à offrir certaines évaluations en ligne ce printemps.

Le projet vise les élèves de 8e et de 10e année. Les matières couvertes seront les sciences, la numératie, la lecture et l’écriture.

Michel Leblanc, directeur du secteur Direction de la Mesure et Évaluation au ministère, a tenu à préciser que ces évaluations seront effectuées en classe comme d’habitude et non à distance. Certains élèves seront munis de portables qu’ils pourront utiliser pour faire leur examen.

«On est en train d’explorer le potentiel d’un nouvel outil, mais pour cette année, ça se passera en salle de classe comme un examen écrit sur papier.»

L’évaluation se fera en deux temps. Avant l’examen provincial, des évaluations pratiques seront menées.

«Nous aussi on a besoin de comprendre tout l’aspect technologique, l’accès aux portables, l’accès à internet, etc.»

Selon le fonctionnaire du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, des comparaisons seront aussi faites entre les résultats des évaluations en ligne et celles faites sur papier.

«Ça nous permettra de voir quel sera l’effet de ce changement-là.»

Selon M. Leblanc, cette idée, qui était en évaluation avant même le début de la pandémie, n’a pas nécessairement comme finalité d’offrir des évaluations à distance dans le futur.

«On a des cours en ligne, alors il y a déjà des évaluations qui se font en ligne aujourd’hui, mais des évaluations de grande échelle, des évaluations provinciales, c’est un peu du nouveau. Il y a plusieurs provinces qui se lancent dans les évaluations en ligne à grande échelle.»

Quelques avantages

Comme la technologie a évolué au cours des dernières années, ce type d’évaluation apporte, selon lui, quelques avantages à certains élèves.

«Ce sont des accommodations universelles. Par exemple, si l’élève a besoin d’un agrandissement, alors peut-être qu’au niveau visuel le texte a besoin d’être agrandi, nous pouvons faire ça pour l’élève.»

«On profite du côté technologique. On va sonder les élèves, les enseignants et les directions pour avoir leurs expériences. On espère que ça fonctionne bien et on y voit plein d’avantages potentiels.»

Comme il existe plusieurs défis avec la mise en place d’un système d’évaluation en ligne à distance, l’atteinte de cette étape n’est pas une finalité en soi.

Michel Leblanc a indiqué que le ministère allait se donner le temps d’évaluer le projet actuel avant d’aller plus loin.

Ce dernier a fait allusion à certains problèmes qu’ont rencontrés des cégeps du Québec lors de la mise en place de l’épreuve uniforme de français 2021 en ligne et à distance.

Au début du mois de décembre, Radio-Canada a dévoilé que l’évaluation qui avait été réussie par un fort pourcentage d’élèves avait aussi laissé place à plus de cas de tricherie.

M. Leblanc souhaite évidemment éviter ce genre de problème.

«À domicile, ça demande un tout autre processus de surveillance et d’évaluation (…) Pour l’instant, ce n’est pas notre intention de le faire à distance, mais on verra en temps et lieu.»

«On va apprendre comment ça se fait en salle de classe et on verra si c’est même possible de faire des évaluations à distance.»

Des écoles déjà ciblées

Des écoles francophones ont déjà été ciblées dans le cadre de ce projet, a indiqué Michel Leblanc. Il reste à savoir combien d’élèves y participeront.

Comme ces évaluations en ligne ciblées seront des mises à l’essai, les résultats qui en découleront ne seront pas comptabilisés dans les notes finales des élèves. Les résultats de ces évaluations en ligne ne seront pas diffusés ou rendus publics. De plus, les élèves qui effectueront leurs évaluations en ligne n’auront pas à le faire sur papier.

Notons que du côté anglophone, la transition vers les évaluations provinciales en ligne a commencé l’année dernière, avec une évaluation en lecture auprès des élèves de 9e année.

Pour la présente année scolaire, toutes les évaluations provinciales seront effectuées en ligne.