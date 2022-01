Don Pellerin, l’enseignant qui donne la musique en cadeau

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Don Pellerin fait partie de ces enseignants qui gagnent à être connus pour leur engagement scolaire et communautaire.

L’Acadien natif de Dieppe enseigne la musique à l’école secondaire Moncton High. Il est également directeur de l’orchestre d’harmonie de cette école. Dès son jeune âge, il savait que la musique allait composer un grand pan de sa vie.

À l’adolescence, il faisait partie de différents groupes musicaux, avec son frère Jean-Louis. «C’était des groupes de rock’n roll. À l’école, j’étais avec le groupe d’harmonie à Mathieu-Martin. J’ai vraiment aimé ça, alors j’ai décidé que j’allais devenir un enseignant de musique», explique-t-il.

Il a poursuivi ses études à l’Université de Moncton et fait ses premiers pas dans l’enseignement à la polyvalente Thomas-Albert de Grand-Sault.

«J’ai enseigné quatre ans là-bas. Il n’y avait pas de musique à cette école. J’avais monté une harmonie de 50 personnes, un orchestre de jazz. La communauté a vraiment embarqué», se rappelle l’enseignant.

À son retour dans le sud-est de la province en 2001, il a enseigné à différentes écoles, dont Beauséjour à Moncton, mais il n’avait pas de poste à temps plein. Il s’est alors tourné du côté anglophone. Il a été enseignant à l’école Lou MacNarin.

«De là, j’ai eu la chance d’aller à la polyvalente Moncton High.»

Les élèves de son harmonie font également partie des arts du spectacle et de théâtre de l’école secondaire Moncton High. Don Pellerin a une collègue qui s’occupe de la chorale de l’école. Ils montent également des comédies musicales.

«On veut engager les élèves. Il y a une de mes élèves qui a écrit sa propre comédie musicale avec des chansons populaires. Si des élèves veulent foncer dans la musique, le chant, l’écriture ou autre, on veut leur donner la chance de s’épanouir avec l’art.»

M. Pellerin trouve aussi le temps de s’impliquer dans les sports. Il est l’un des entraîneurs de l’équipe de football et de rugby des Matadors de l’école Mathieu-Martin à Dieppe.

«Mes deux enfants vont à Mathieu-Martin», dit le père dévoué.

Sa recette gagnante?

«Des fois, je vois des jeunes qui ont juste besoin d’un peu de direction. Quand tu leur dis: viens jaser cet après-midi, il y en a qui disent oui et ils me rencontrent. Ceux qui disent oui, ça veut dire qu’ils sont prêts à aller plus loin», raconte l’enseignant.

Parfois, ça peut être aussi simple que leur demander de performer devant la classe.

«S’ils peuvent faire ça, plus tard, ceux qui le font souvent, on va les mettre dans les assemblées d’écoles. Ça leur donne plus de confiance. Quand ils peuvent faire ces petites choses-là, ils réalisent qu’ils peuvent probablement aller encore plus loin.»

Il croit que les jeunes ont besoin d’être guidés et affirme que l’anxiété peut même être utilisée à bon escient.

«Je me rappelle lorsque je jouais au hockey, j’étais anxieux d’y aller. Je ne pense pas que les jeunes réalisent que cette sensation-là, c’est parce que ton corps se prépare à faire quelque chose de grand, de beau et d’excitant.»

Déménageur de piano

Dernièrement, l’enseignant a donné un piano à une de ses élèves.

«On a eu la chance d’avoir un autre piano, d’une amie. Je l’ai ramassé et placé dans la salle qu’on utilise pour nos répétitions, explique-t-il. On s’est retrouvé avec trois pianos et on en avait besoin que de deux. Une de nos élèves était là. J’ai dit: qui veut le piano? Elle a dit: moi je le prendrais.»

L’enseignant a même aidé à déménager le lourd instrument.

«Son chum est un gros bonhomme, alors on a été capable. Amener un piano chez quelqu’un, comme meuble, c’est une chose, mais l’emmener où tu sais qu’il va être utilisé, c’est très plaisant», dit-il.

Don Pellerin excelle sur la batterie, mais joue de différents instruments: la guitare, la basse, la trompette, le saxophone.

«J’en joue pas mal, pas tous bien, mais je peux produire le son pour donner l’exemple aux élèves.»

«Je parle souvent à mes élèves et je leur dis: dans une carrière athlétique, il vient un temps où tu ne peux plus vraiment performer à un haut niveau. Mais la musique, tu peux aller à un niveau très haut, jusqu’à des âges de 70, 80 ans. Alors c’est vraiment un cadeau que tu te donnes, que tu peux faire pour le reste de ta vie», affirme le musicien dans l’âme.