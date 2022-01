Pêche à l’éperlan: la valse des tarières est commencée

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Grâce au froid des derniers jours qui a contribué à épaissir les glaces, la pêche hivernale à l’éperlan est bel et bien lancée jusqu’au 31 mars au Nouveau-Brunswick.

On peut apercevoir ces pêcheurs partout le long des côtes. Ils étaient nombreux dimanche, à Cocagne, le long de la route 535, à marcher sur les eaux glacées de la baie pour percer des trous, monter leur tente ou y installer leur cabane. L’avantage avec cette dernière option, c’est qu’on peut même y placer un poêle à bois pour rester au chaud. Ceux qui s’abritent sous la tente ne sont toutefois pas en reste, ils peuvent toujours apporter une petite chaufferette.

La valse des tarières ou perceuses frottant la glace s’est fait entendre dimanche, de même que celle des scies à chaîne pour ceux voulant percer un plus gros trou. Le principe est très simple, il s’agit de percer un trou dans la glace pour y pêcher.

Originaires de Campbellton, mais résidant à Shediac-Bridge, Isabelle et Kevin Lapointe semblaient heureux d’être à Cocagne dimanche après-midi, étant donné que ça mordait.

«Ce n’est pas souvent que ça pogne de même, lance Kevin, aussitôt qu’on ouvre la porte de sa tante pour lui parler. On a commencé l’année passée, mais on vient souvent», explique-t-il.

En fait, c’est la troisième fois qu’ils viennent pêcher cette année. Il faut dire que la météo a fait des siennes dans le sud-est de la province, alternant entre des journées froides et des lendemains plus chauds.

«On est déjà venu avec les enfants, mais ça ne pognait pas comme aujourd’hui. On est en train de penser à aller les chercher», admet Isabelle Lapointe.

Kevin Lapointe avait l’air bien sous la tente. «C’est relaxant», lance-t-il.

«C’est relaxant et il n’y a pas d’électronique ajoute Isabelle. On le fait en famille et c’est bon à manger après. Espérons qu’on va continuer à en avoir plein.»

Jean Arsenault de Saint-Antoine est là pratiquement tous les jours. «Il fait beau, surtout les après-midi au soleil», dit-il.

Lui et Adam Boudreau de Saint-Thomas sont des pêcheurs expérimentés et connaissent les vieux trucs du métier. «On prend notre limite presque tous les jours», ajoute Jean Arsenault, qui aime pêcher dehors, sans tente ni abri.

Dans le sud-est de la province, la plupart des pêcheurs rencontrés pêchent à la ligne, mais d’autres le font avec une fouine. Il faut toutefois percer un plus grand trou pour cette deuxième option.

Près d’une trentaine d’abris étaient installés sur la glace dimanche, à Cocagne. – Gracieuseté: Monique Savoie

Chacun ses trucs

Tous ceux à qui nous avons parlé utilisent la crevette comme appât. Certains autres prennent la gorge de l’éperlan pour attirer le poisson.

«C’est comme un triangle», décrit Kevin. Les Lapointe lancent du gruau dans le trou percé pour attirer l’attention de l’éperlan. Pour sa part, Jean Arsenault dit qu’il peut utiliser le lard comme appât, communément appelé abouette. Selon Adam Boudreau, le maquereau est bon aussi.

Chacun a son truc: un autre pêcheur va brasser l’eau du trou pour exciter les poissons, à l’aide d’un tamis. Il faut en effet un tamis ou une passoire pour enlever la glace qui s’accumule dans le trou percé.

Selon le ministère des Ressources naturelles et Développement de l’énergie, le quota est limité à 60 éperlans par jour, par pêcheur. Le gouvernement provincial recommande aux pêcheurs de ne pas s’aventurer sur la glace lorsque celle-ci est de deux pouces ou moins d’épaisseur.

«La glace n’est jamais sécuritaire à 100%», précise le ministère sur son site.