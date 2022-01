Saisie de drogues et d’armes à Saint-Quentin et Kedgwick

Dans le cadre d’une enquête qui s’est déroulée à Saint-Quentin et à Kedgwick, la GRC a saisi onze armes à feu, des drogues et de l’argent comptant.

Le mercredi 5 janvier, la police a exécuté des mandats de perquisitions à trois différents endroits, à Kedgwick et à Saint-Quentin, dans le cadre d’une enquête sur le trafic de drogues.

Lors des perquisitions, la police affirme avoir saisi 11 armes à feu, dont plusieurs n’étaient pas sécurisées. Les armes à feu appartiennent à deux personnes. Une n’avait pas renouvelé son permis de possession et d’acquisition, et l’autre n’avait pas de permis de possession et d’acquisition.

La police dit aussi avoir saisi des substances qui seraient de la cocaïne et de la méthamphétamine, de même qu’une réplique d’arme de poing à plombs, de l’argent comptant et des objets associés aux drogues illicites.

Trois hommes ont été arrêtés sur les lieux.

Un homme âgé de 65 ans a plus tard été libéré. Un homme âgé de 30 ans de Kedgwick et un homme âgé de 55 ans de Saint-Quentin ont été libérés sous certaines conditions et comparaîtront en cour provinciale à Campbellton, le 9 mai.