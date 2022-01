Centre civique de Campbellton: les municipalités voisines prêtes à discuter de contributions

Si on leur permet de se regrouper, les municipalités d’Atholville et de Tide Head promettent de ne pas reléguer aux calendes grecques le dossier du Centre civique de Campbellton.

Si la municipalité de Tide Head a toujours (ou presque) contribué au financement du Centre civique de Campbellton, celle d’Atholville n’y a pas versé un sou depuis 2014. Qu’à cela ne tienne, les deux municipalités se disent prêtes à discuter du dossier.

Mais attention, ce rapprochement ne signifie en rien qu’elles ont changé d’idée quant à leur refus d’être regroupé avec la ville du Restigouche-Centre. Au contraire, le souhait demeure toujours le même: former une entité indépendante.

«Ça ne signifie pas pour autant mettre de côté les efforts pour faire avancer notre région. Le Centre civique, c’est aussi notre centre. Il faut toutefois que les choses soient faites de la bonne façon», s’empresse de préciser le maire d’Atholville, Jean-Guy Levesque.

Son de cloche similaire à Tide Head.

«Nous avons toujours contribué au Centre civique de Campbellton. Je déteste quand on le traite d’éléphant blanc, car c’est une infrastructure incroyable qui profite à toute la région. On concède que l’on doit faire notre part, contribuer à notre façon, et on est prêt à s’asseoir pour en discuter», a pour sa part laissé entendre le maire de Tide Head, Allan Dickson, lors d’un récent point de presse.

Les deux municipalités qui ont fait part de leur intention d’unir leurs forces ont ainsi déjà un point en commun. Pour M. Levesque par contre, un dialogue franc et honnête s’impose.

«On a été très clairs quant à notre ouverture à dialoguer et à participer aux coûts du Centre civique. Le dialogue, c’est quelque chose qui a manqué au courant des dernières années pour une foule de raisons et il faut passer à autre chose. Nous, on est prêt à s’asseoir pour voir ce qui peut être fait», indique-t-il.

Cette réponse est un changement de cap majeur pour Atholville qui, après des années de contributions, avait tout simplement décidé de fermer la banque, une décision basée au départ par la baisse de l’assiette fiscale de la municipalité liée, entre autres, à la dévaluation de l’usine AV Cell et à la perte des écoles d’Atholville et de Val-d’Amour. Ces ennuis avaient notamment forcé la municipalité à augmenter de plusieurs points son impôt foncier. Le refus d’Atholville de contribuer financièrement au fonctionnement du Centre civique avait été source de nombreuses frustrations à Campbellton.

M. Levesque rappelle par ailleurs qu’une vaste étude sur les infrastructures sportives et récréatives est actuellement menée par la Commission de services régionaux du Restigouche.

«Il y a certainement le Centre civique qui entre dans cette catégorie, mais aussi d’autres infrastructures. Il faudra donc analyser tout ça, incluant la façon dont le Centre civique est géré et quelle sorte de mot est-ce que l’on pourrait avoir là-dedans. Car on ne veut pas donner de l’argent simplement pour donner de l’argent», souligne-t-il.