Des chaînes de supermarchés touchées par des pénuries d’aliments frais

Les tablettes de plusieurs épiceries se sont retrouvées à court de fruits et de légumes au cours des derniers jours au Nouveau-Brunswick. Tempêtes, défis de recrutement et restrictions sanitaires mettent à mal la chaîne d’approvisionnement. Ces pénuries sont-elles temporaires ou vouées à être plus récurrentes au cours des prochains mois?

Des consommateurs des Maritimes s’étonnent de trouver les étagères de leur supermarché inhabituellement vides de denrées périssables. D’Edmundston à Moncton en passant par Saint-Jean, Oromocto, Truro ou Antigonish… les témoignages sont nombreux.

Les responsables de la grande distribution attribuent ces retards de livraison aux mauvaises conditions météorologiques et promettent un retour à la normale rapide.

Mark Boudreau, directeur des affaires corporatives pour les Compagnies Loblaw Limitée, affirme que l’impact sur les clients sera «minimal».

«Il n’est pas exact de dire que nous avons eu des problèmes généralisés avec nos livraisons», écrit-il dans un courriel.

«Je sais qu’avec la météo, certains de nos magasins ont rencontré des problèmes typiques de cette période de l’année. Le mauvais temps présente souvent des défis, mais dans l’ensemble, nos magasins du Nouveau-Brunswick gèrent les stocks assez efficacement.»

Du côté de la chaîne Sobeys, on se fait tout aussi rassurant.

«Les tempêtes hivernales qui se sont succédé dans la région de l’Atlantique ont causé quelques perturbations sur les routes principales. Certaines de nos catégories d’aliments ont été touchées, mais la clientèle peut être assurée que nous collaborons avec nos partenaires fournisseurs et notre réseau de transport afin que les produits soient disponibles sur les tablettes et ce, le plus rapidement possible», assure une porte-parole, Anne-Hélène Lavoie.

D’autres acteurs sont toutefois moins optimistes. Déjà aux prises avec une pénurie de main-d’œuvre depuis plusieurs années, l’industrie du transport routier a vu la situation empirer récemment, alerte Jean-Marc Picard, directeur général de l’Association du camionnage des provinces de l’Atlantique.

«Si les camionneurs continuent de quitter l’industrie, vous verrez les prix monter, vous verrez des étagères vides», prévient-il.

La crise du camionnage s’aggrave

Plusieurs facteurs y contribuent. La main-d’œuvre vieillit et la pandémie a poussé plusieurs personnes à prendre leur retraite ou à chercher du travail dans un autre domaine.

Depuis le 15 janvier, une nouvelle réglementation fédérale oblige les camionneurs qui traversent la frontière américano-canadienne en provenance des États-Unis à être pleinement vaccinés contre la COVID-19. Si un conducteur non adéquatement vacciné franchit la frontière canadienne, il devra se soumettre à une quarantaine de 14 jours.

«Les problèmes s’empilent», soupire M. Picard.

«Plusieurs compagnies ont perdu quatre à cinq chauffeurs qui ne veulent pas se faire vacciner. Certaines entreprises ont 10 à 15% de leur flotte qui reste stationnée parce qu’elles ne trouvent pas d’employés. C’est très difficile à gérer.»

Dr Sylvain Charlebois, professeur en distribution et politiques agroalimentaires à l’Université Dalhousie, estime que le moment choisi pour mettre en application le mandat de vaccination n’est pas idéal. L’universitaire prédit que ces problèmes se poursuivront jusqu’au printemps.

«La chaîne d’approvisionnement a été fragilisée par le variant Omicron et la pandémie en général. C’est certain que la nouvelle restriction aux frontières n’arrange rien», commente-t-il.

«Il aura fallu attendre plutôt que d’imposer cette restriction au milieu du mois de janvier, maintenant on doit vivre avec.»

Questionné à son tour sur la question, Jim Cormier, directeur en Atlantique du Conseil canadien du commerce de détail, reconnaît que la nouvelle politique pourrait avoir un «effet significatif à moyen et long terme».

«La chaîne d’approvisionnement demeure fiable, tempère-t-il. Elle éprouve des difficultés, mais elle n’est pas rompue.»

Les derniers servis en Atlantique

M. Cormier explique plutôt les perturbations par les mauvaises conditions météorologiques des derniers jours.

«Lorsque des tempêtes surviennent, les gens font des provisions. Si les camions sont ralentis pendant 48 heures, cela peut entraîner des pénuries», déclare-t-il.

Faut-il craindre pour notre sécurité alimentaire?

«Les supermarchés sont constamment occupés à chercher différents producteurs et envisager plusieurs options pour chaque produit, répond Jim Cormier. En ce temps de l’année, nous dépendons de nourriture provenant d’un grand nombre de pays. En tant que Nord-Américains, nous nous sommes habitués à pouvoir acheter des kiwis en plein mois de janvier, mais on ne se rend pas toujours compte à quel point il est compliqué d’acheminer ce kiwi de là où il a poussé jusque dans une région rurale du Nouveau-Brunswick. Il faut avoir des attentes réalistes. Lorsque la COVID-19 et une tempête se mettent en travers du chemin, il peut y avoir des délais.»

Sylvain Charlebois rappelle que notre région se trouve à la fin de la chaîne d’approvisionnement: la plupart des aliments qui se retrouvent dans les épiceries passent par Toronto avant d’être distribués dans les Maritimes.

«Il faut bien comprendre que l’Atlantique est un marché isolé des grands centres urbains. Lorsqu’il y a une pénurie, c’est souvent l’Atlantique qui écope en premier», explique-t-il.

Il n’est pas question pour autant de se ruer sur les denrées alimentaires pour faire des réserves, ajoute l’analyste.

«C’est certain qu’il y aura moins de choix pour un certain temps, ça pourrait durer quelques mois. J’encourage les gens à ne pas paniquer, à acheter l’essentiel pour deux ou trois jours parce que les produits qui arrivent en magasins ne sont pas aussi frais et perdre rapidement leur salubrité.»

Ce n’est pas la seule ombre au tableau. Le dernier rapport annuel sur le prix des aliments publié un groupe d’universitaire jeudi anticipent une inflation de 5 à 7% pour l’année 2022. Ils prévoient que pour nourrir une famille de quatre personnes formée d’un homme, d’une femme, d’un adolescent et d’une préadolescente, il faudra en moyenne débourser 14 767,36 $, soit 966,08 $ de plus qu’en 2021.