Engouement pour la trottinette des neiges à Beaubassin-Est

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Les résidents de Beaubassin-Est peuvent maintenant emprunter des trottinettes des neiges pour s’amuser cet hiver.

Une trottinette des neiges, c’est un traîneau muni de longs patins en acier et d’un siège à l’avant pour y asseoir un passager. La trottinette est conçue pour être propulsée par l’arrière, grâce aux poussées du conducteur. Le principe ressemble à celui d’une trottinette sur roulettes: on place un pied sur le traîneau et on pousse avec l’autre pied.

«D’après le manufacturier de Québec, on est la première municipalité au Nouveau-Brunswick qui en a fait l’achat, explique Pete Belliveau, agent communautaire à la Communauté rurale de Beaubassin-Est. C’est assez populaire en Finlande, en Norvège, maintenant au Québec et un petit peu en Nouvelle-Écosse.»

Pete Belliveau compare le tout à une chaise sur des skis de fond.

«Vous avez l’option de pousser avec un enfant assis ou de pousser sans enfant.»

La Communauté rurale de Beaubassin-Est possède 14 trottinettes – quatre pour hommes, six pour femmes et quatre pour les enfants.

D’où vient l’idée?

La mairesse Louise Landry a acheté une trottinette avec des harnais pour ses chiens. – Gracieuseté

«En toute franchise, c’est notre mairesse Louise Landry qui avait acheté une trottinette avec des harnais pour ses chiens. Elle m’a parlé de ça en septembre. J’ai fait une étude et on a reçu une subvention du gouvernement provincial», explique l’agent communautaire.

Douze des quatorze trottinettes étaient déjà réservées lors de notre entretien avec Pete Belliveau, en début de semaine.

«Les gens viennent ici, je prends un peu d’information et les gens peuvent les avoir pour trois à cinq jours», explique-t-il. Lorsqu’il y a des tempêtes, on dirait qu’ils appellent plus souvent», dit-il en riant.

Selon Pete Belliveau, parce que c’est nouveau, c’est quelque chose qui attire l’attention. Les trottinettes peuvent être louées gratuitement pour les résidents de la Communauté rurale de Beaubassin-Est aux bureaux municipaux situés à Grand-Barachois.