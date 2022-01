Le golfe du Saint-Laurent se réchauffe: plusieurs records ont été fracassés

Le golfe du Saint-Laurent se réchauffe. En 2021, les températures enregistrées dans le cours d’eau géant ont fracassé plusieurs records, que ce soit à la surface, dans les couches intermédiaires ou dans les eaux profondes.

C’est ce qu’a dévoilé mardi, Peter Galbraith, chercheur en océanographie physique chez Pêches et Océans Canada lors d’une présentation portant sur les conditions qui ont prévalu dans le golfe du Saint-Laurent en 2021.

Dans les eaux profondes, de nouveaux records centenaires ont été atteints à 150, 200, 250 et 300 mètres de profondeur sur l’ensemble du golfe.

À 150 mètres, les eaux ont atteint des températures de 4,1°C, alors qu’elles se sont élevées à 6,9°C à 300 mètres de profondeur.

Les eaux de la couche intermédiaire, soit celles situées entre 50 et 150 mètres de profondeur et qui sont habituellement plus froides puisque ce sont les eaux de l’hiver précédent, ont aussi enregistré la température la plus chaude de l’ère moderne, c’est-à-dire, depuis 1981.

En août, la température moyenne a été de 0,98°C versus la moyenne climatologique de -0,08°C.

«C’est très hors de l’ordinaire. Ça fait plusieurs années qu’on parle de records centenaires pour les eaux en profondeur, mais l’an dernier, on peut dire que ç’a été un peu le ‘‘poster child’’ pour la couche intermédiaire froide, car la température a été la plus chaude en 40 ans.

Ça va être intéressant de voir les répercussions sur les ressources halieutiques», dit le chercheur scientifique.

Les températures des eaux de surface en octobre et en novembre ont aussi été les plus chaudes depuis le début des prises de données.

La température moyenne d’octobre est de 8,5°C, alors que la moyenne en novembre est de 4,5°C.

Cette année, en octobre, la température moyenne a été 10,6°C en octobre et de 7,3°C en novembre. Les mois de janvier, de février et d’avril ont aussi connu des anomalies.

Ces changements auront inévitablement un impact sur la vie aquatique, convient Peter Galbraith.

«Ce qui est difficile avec la température de l’eau, c’est que ce qui est mauvais pour une espèce peut être bon pour une autre. Par exemple, les températures profondes chaudes sont bonnes pour le sébaste, alors qu’elles le sont moins pour les crevettes nordiques.»

«À la surface, c’est beaucoup plus variable, car les changements qu’on voit sont à long terme et beaucoup plus lents, avec beaucoup de variations interannuelles. On peut constater des fois des années très chaudes où il se passe quelque chose de différent. Ça affecte davantage les espèces qui dépendent du fait que l’eau soit à une certaine température. Quand les saisons sont plus longues, ça peut affecter certaines espèces, mais ça varie d’une espèce à une autre et c’est aux biologistes de déterminer l’impact.»