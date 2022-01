Réforme de la gouvernance locale: en avant, marche!

Le sort en est jeté. Depuis le 21 décembre, le gouvernement a fixé le contour général des futurs 78 municipalités et 12 districts ruraux de la province. À partir de cette semaine, il demande à deux comités par entité de gouvernance locale de préparer l’avenir.

Le ministère de la Réforme de la gouvernance locale a plusieurs échéances: juillet 2022 pour les noms des nouvelles municipalités; novembre 2022 pour les élections partielles dans les entités dont la population croît de 15% à 50%; janvier 2023 pour des frontières précises et une formule de péréquation; 2026 pour des élections municipales.

Cette semaine, un comité consultatif par future entité de gouvernance locale donnera des avis sur ces sujets. Des représentants des conseils municipaux et des districts de services locaux (DSL) ainsi qu’un facilitateur gouvernemental le composeront.

Un autre comité par entité se composera de fonctionnaires des municipalités et du gouvernement. Il fournira des informations et des analyses sur la composition du futur conseil municipal, la définition des quartiers ainsi que les limites juridiques en plus de préparer les budgets, par exemple.

Les responsables de la transition travailleront aussi avec le personnel des Commissions de services régionaux et les membres de leur conseil d’administration pour les préparer à leurs mandats élargis, selon le ministre de la Gouvernance locale, Daniel Allain.

Maires prêts

Le maire de Caraquet, Bernard Thériault, se montre optimiste à propos de ce processus.

«Hier soir, j’ai eu une notification de Frédérick Dion [un ancien directeur de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick], qui sera le facilitateur du gouvernement pour notre région. Il doit enclencher le processus de médiation cette semaine. Je sais qu’on doit se parler aujourd’hui», a-t-il témoigné mardi.

M. Thériault croit que sa Ville, Bas-Caraquet et les DSL de l’entité 14 devront se mettre d’accord sur un nom commun, un champ de responsabilités, des mandats financiers et des taux de taxation avant le 30 juin.

«Le facilitateur va mettre en exergue les éléments de convergence et de différence et il devrait faire des suggestions, pense M. Thérault. Il y a aussi le principe selon lequel les gens devront assumer leurs dettes et payer seulement les services qu’ils vont recevoir. On est tout à fait d’accord avec ça.»

La mairesse de Bathurst, Kim Chamberlain, attendait en revanche toujours des informations sur la suite de la réforme de la gouvernance locale, mardi.

«Je sais qu’on va avoir des groupes de travail, parce qu’il faut planifier, regarder la carte, etc., a raconté l’élue. Cette semaine, nous sommes censés avoir un agent nommé pour la région. Mais je ne m’attendais pas à recevoir un appel lundi matin!»

La mairesse de Rogersville, Pierrette Robichaud, patientait aussi.

«On espère que la province nous contactera et on va s’organiser, a-t-elle déclaré. Ça ne m’inquiète pas trop parce qu’on est assez au courant du dossier.»