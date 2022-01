Réforme municipale: le ministre laisse peu d’espoir aux opposants

Les communautés qui s’opposent toujours aux regroupements tels qu’illustrés dans la réforme municipale devront visiblement redoubler d’efforts afin de convaincre le ministre responsable, Daniel Allain. Celui-ci demeure campé sur ses positions.

Bien qu’on leur impose de se regrouper avec Campbellton, les municipalités d’Atholville et de Tide Head proposent plutôt au ministre de former une nouvelle entité avec les DSL avoisinants. Au départ, on parlait de deux DSL, une version bonifiée en fait état de cinq.

Mais là ne s’arrêtent pas les arguments de ventes. Elles promettent désormais de ne pas reléguer aux calendes grecques le dossier du Centre civique de Campbellton, ce qui constitue un geste de bonne foi majeur, le financement de cette infrastructure ayant été source de nombreuses discordes et frustrations au fil des ans.

Tide Head a toujours (ou presque) contribué au financement du Centre civique de Campbellton. Atholville n’a cependant pas versé un sou depuis 2014.

Pour le maire d’Atholville, Jean-Guy Levesque, ne pas vouloir unir sa destinée avec celle de Campbellton ne signifie pas pour autant mettre de côté les efforts pour faire avancer la région.

«Le Centre civique, c’est aussi notre centre. Il faut toutefois que les choses soient faites de la bonne façon. Le dialogue dans ce dossier est quelque chose qui a manqué au cours des dernières années pour une foule de raisons. Nous, on est prêt à s’asseoir pour voir ce qui peut être fait», indique-t-il.

Mais voilà, tous ces efforts ne semblent pas jusqu’ici avoir convaincu le ministre Allain de faire volte-face. Questionné à ce sujet, le principal intéressé est plutôt demeuré ferme sur sa position: le projet dévoilé le 21 décembre ira de l’avant.

«Nous pensons que c’est ce qu’il y a de mieux pour la région à long terme», explique-t-il.

«Ils ont présenté un certain nombre d’options différentes, mais le regroupement des trois gouvernements locaux et de la région environnante leur permettra de tirer avantage des opportunités à venir. Ces décisions ne concernent pas le présent, mais la prochaine génération», a répondu par écrit le ministre, sans toutefois préciser les raisons pour lesquelles il estime que son projet de regroupement s’avère plus avantageux.

Frustrations

La marge de manœuvre est donc mince, tant pour le Restigouche-Centre, qu’ailleurs dans la province. Ces propos du ministre déçoivent énormément ceux qui prônent des alternatives, à commencer par Jean-Guy Levesque.

«On a fait nos devoirs, aiguisé nos crayons et bonifié notre proposition de regroupement. On est donc en désaccord avec lui (le ministre). On respecte amplement les principes directeurs de la réforme. On croit que le ministre nous doit une rencontre, il nous doit des explications, car c’est un enjeu important et on ne saisit toujours pas les raisons exactes qui motivent sa décision», indique-t-il.

La frustration est également palpable ailleurs. À Lac-Baker, la mairesse, Roseline Pelletier, s’est dite déçue, mais non surprise d’apprendre que le ministre Allain ne comptait pas changer d’avis. Elle continue de marteler que la municipalité s’oppose au regroupement avec la Communauté rurale de Haut-Madawaska.

«C’est du deux poids deux mesures. Si c’est bon pour des localités comme Tracy, Fredericton Junction, McAdam et Petitcodiac, ça devrait être bon pour nous aussi. Présentement, les décisions ne sont pas basées sur des faits objectifs, car des municipalités comme la nôtre et celles d’Atholville et Saint-André, on est viables.»

Selon Mme Pelletier, les résidents de Lac-Baker sont frustrés de ce regroupement forcé, surtout quand la majorité d’entre eux s’étaient opposés à un regroupement avec la Communauté de Haut-Madawaska en 2015.

Elle a d’ailleurs élevé le ton en réaction au refus du ministre, allant jusqu’à dire que certains choix sont purement politiques et non pour assurer la viabilité des communautés.

«Plusieurs des entités qui n’ont pas été touchées sont dans les circonscriptions de députés faisant partie du gouvernement au pouvoir. Ça ressemble à de la partisanerie», a-t-elle mentionné.

Celle-ci assure que son conseil continuera d’exercer de la pression sur Daniel Allain au cours des prochaines semaines. Comme son homologue d’Atholville, elle exige aussi une rencontre avec le ministre.

«Combien de fois faut-il demander le respect de la démocratie à un gouvernement qui a été élu au suffrage universel?», conclut-elle.