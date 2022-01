Une ancienne école est la cible de vandales

Les pompiers ont été appelés à intervenir, il y a quelques jours, à un début d’incendie à l’intérieur d’une ancienne école de la municipalité d’Atholville.

L’ancienne école primaire Mgr Melanson de Val-d’Amour est vacante depuis sa fermeture en juin 2017. Elle a été vendue il y a environ deux ans à un homme de la région de Toronto. Mais l’endroit a toutefois été laissé à l’abandon depuis, sans développement ni entretien.

Conséquences, les lieux ont été le théâtre d’actes de vandalisme. Plusieurs fenêtres y ont été fracassées au cours des derniers mois. La semaine dernière, le niveau d’inquiétude a grimpé d’un cran alors qu’un feu y a été allumé, forçant l’intervention des pompiers.

«Heureusement, la bâtisse est principalement composée de béton, donc ça a vite été maîtrisé, les dégâts sont mineurs», relate le maire d’Atholville, Jean-Guy Levesque.

Son administration a été en mesure de retracer le propriétaire des lieux et de l’aviser que son bâtiment avait été pris pour cibles par des vandales. Celui-ci aurait démontré son intérêt à se rendre sur place afin de prendre connaissance de la situation au courant des prochaines semaines.

«Il faudrait placarder les fenêtres et effectuer des réparations si on veut que la structure demeure sur pieds. Mais on ne connaît pas vraiment les intentions de son propriétaire, ce qu’il veut en faire», avoue M. Levesque, une situation qu’il trouve dommage.

Cet épisode laisse une impression de «déjà-vu». C’est que la municipalité recense actuellement trois anciennes écoles sur son territoire, un héritage du regroupement des écoles francophones du Restigouche-Centre au profit de l’école primaire Galion des Appalaches à Campbellton.

Ainsi, outre l’école Mgr Melanson, l’ancienne école Rendez-vous des jeunes de Saint-Arthur a vécu sensiblement la même histoire. Là aussi, l’établissement a fait les frais de plusieurs actes de vandalisme de fermeture en 2009. L’endroit a changé de mains à quelques reprises. Ses propriétaires actuels sont aussi des investisseurs d’une autre province. Encore aujourd’hui, l’édifice est inoccupé.

«On a l’impression que ces bâtiments n’ont été achetés que pour servir d’actifs dans une colonne pour des rapports d’impôts, qu’on n’a jamais vraiment eu l’intention de les rénover afin de leur donner une véritable deuxième vie. Dans le cas de l’école Rendez-vous des jeunes, c’est d’autant plus triste qu’elle était tout de même jeune, une vingtaine d’années. C’est du gaspillage», explique M. Levesque.

Ancien directeur général du défunt district scolaire 5 L’Étoile du Nord (Chaleur-Restigouche), celui-ci connaît bien le dossier des écoles fermées et laissées à elles-mêmes. S’il trouve normal que le gouvernement veuille se débarrasser rapidement de ces actifs encombrants, il trouve dommage pour les communautés qu’on les cède ainsi à des promoteurs peu sérieux à les développer.

«Là, on se retrouve avec des lieux inoccupés, laissés à eux-mêmes et qui risquent de devenir insalubres. C’est triste, car ce sont des endroits qui avaient du potentiel pour leur communauté», déplore M. Levesque.

L’autre édifice scolaire en question ayant fermé ses portes à Atholville est l’ancienne école Versant-Nord, située en plein cœur de la rue principale. Elle aussi a été achetée par des intérêts extérieurs. Cela dit, dans ce cas précis, il y a un peu plus d’espoir.

«Les propriétaires sont venus la visiter, ils y ont fait installer des systèmes d’alarme, effectué quelques réparations, et ont obtenu des estimations pour d’autres travaux. On sent qu’ils sont plus sérieux dans leur volonté de développer l’endroit. Ils souhaiteraient qu’elle devienne un centre de formations professionnelles destiné aux immigrants. C’est un beau projet, et on aimerait vraiment que ça se concrétise», souligne le maire.

Il ajoute que l’ampleur du terrain arrière (vendu avec l’école) pourrait également servir à la construction domiciliaire, un point soulevé par les promoteurs.