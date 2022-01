Une entreprise de Tracadie produit des masques N95 «jour et nuit»

Alors que la pandémie s’éternise, les experts en santé publique recommandent de plus en plus de délaisser les masques non médicaux en tissu en faveur de masques N95. Une entreprise de Tracadie est prête à répondre à la demande.

Alpha Plus Medical Manufacturing, située dans le parc industriel de Tracadie, a récemment obtenu une certification du Groupe CSA. Cette désignation signifie que l’entreprise s’est engagée dans un processus rigoureux pour s’assurer d’être conforme aux exigences de Santé Canada.

«Pour moi, c’est très important d’avoir un masque qui soit certifié. Nos masques sont fabriqués à Tracadie et plusieurs tests ont été faits en laboratoire», dit Fanny Pallot, propriétaire d’Alpha Plus.

Puisque les masques N95 risquent de prendre plus de place dans nos vies au cours des prochains mois, l’entrepreneur de longue date dans le milieu de la santé et de la sécurité au travail estime que la population gagnerait à se familiariser avec leur fonctionnement.

«C’est une question d’éducation. Ça va vite. On est en pandémie. Au début, on nous disait de mettre un masque pour se couvrir le visage, mais avec le temps, on a vu que ça ne protège pas assez.»

Selon Santé Canada, les masques médicaux doivent respecter des normes en matière de filtration, de perméabilité à l’air et de résistance aux liquides. Un masque efficace doit également être conçu pour éviter l’irritation de la peau.

«Quand tu as la certification du groupe CSA, c’est garanti que nous avons passé les tests en laboratoire. Ça paraît simple un masque, mais il y a beaucoup d’éléments qui sont pris en considération. Il y a des critères pour avoir cette certification et pour moi, de l’avoir, c’est une preuve que notre produit est de qualité.»

L’entreprise dit avoir une capacité de production de 1,4 million de masques par mois, soit environ 16 millions d’unités par an.

«On est en pleine production, jour et nuit.»

Éventuellement, Fanny Pallot prévoit d’embaucher jusqu’à 40 personnes pour la fabrication des masques N95.