Épuisés, frustrés et préoccupés, les parents souhaitent le retour des élèves en classe

La majorité des parents francophone du Nouveau-Brunswick n’apprécient pas l’apprentissage en ligne et une forte proportion d’entre eux souhaite un retour des élèves en présentiel, qu’importe la situation sanitaire.

L’apprentissage à la maison est un véritable casse-tête pour les parents.

C’est ce que révèle le plus récent sondage effectué par l’Association des parents francophones du Nouveau-Brunswick, exercice auquel se sont prêtés plus de 3000 parents entre le 13 et le 17 janvier dernier.

Avec ce sondage, l’APFNB souhaitait obtenir un portrait de la réalité familiale, des besoins et des préoccupations en lien avec l’apprentissage en ligne. Le constat? La détresse des parents est palpable, ils parviennent difficilement à concilier ce mode d’enseignement avec leurs obligations familiales et professionnelles.

Une vaste majorité de parents s’opposent ainsi à l’enseignement virtuel, et ce, pour différentes raisons. 54% des parents sondés affirment, par exemple, ne pas avoir le temps pour soutenir leurs enfants. Un maigre 3% des répondants affirme aimer ce mode d’enseignement.

N’empêche, selon l’échantillonnage, 83% des enfants admissibles participent néanmoins au programme d’apprentissage en ligne.

«C’est beaucoup, mais ce que ça nous indique également, c’est que 17% des jeunes ne suivent pas ce programme. Ça aussi c’est considérable et préoccupant», soutient Chantal Varin, directrice générale de l’APFNB.

Une majorité de parents est par ailleurs d’avis que l’école en ligne nuit à l’apprentissage et au moral de leurs enfants.

l 72% des répondants sont d’accord ou tout à fait d’accord qu’au moins un de leurs enfants se sent démotivé par l’école en ligne.

l 73% sont d’accord ou tout à fait d’accord avec l’affirmation qu’au moins un de leur enfant est malheureux par cette situation.

Il n’est donc pas étonnant que 55% des parents affirment être inquiets ou très inquiets quant à la réussite scolaire des enfants. Certains vont même jusqu’à craindre pour le décrochage scolaire.

«On a eu plusieurs commentaires de parents à ce sujet. L’un d’eux nous a particulièrement touchés, un père de famille qui a photographié son garçon en pleurs devant son écran d’ordinateur. Selon son témoignage, c’était comme ça tous les jours. C’est extrêmement triste, et ça en dit beaucoup sur le malaise actuel qui se vit chez certains jeunes», relate Mme Varin.

Retour en classe

L’une des données les plus frappantes de ce sondage est certainement la réponse à la question touchant le retour en classe en présentiel.

l 64% des parents se disent favorables au retour en présentiel, peu importe la situation sanitaire. Certains sont prêts à accepter des mesures strictes qui pourraient accompagner ce retour (classe bulle, port du masque, dépistage régulier) alors que d’autres préféreraient un retour pur et simple à la normale.

Selon Mme Varin, la nuance se trouve dans les commentaires des parents qui accompagnent les réponses.

«Dans l’ensemble, les parents souhaitent un retour, oui, mais un retour sécuritaire. Ils souhaitent la mise en place de certaines mesures sanitaires, dont, par exemple, des systèmes de ventilation adéquats et efficaces dans les établissements», souligne-t-elle.

À l’opposé, 17% des sondées sont contre un éventuel retour en classe avant que la situation actuelle de la pandémie ne se soit stabilisée.

64% des parents sondés sont favorables au retour des élèves en présentiel. – Gracieuseté L’apprentissage virtuel n’a pas un impact positif sur le moral des parents. – Gracieuseté

Une situation très compliquée

Le sondage jette par ailleurs également un éclairage sur la situation des parents. Des quelque 3000 répondants, 90% ont indiqué travailler à temps plein, 7% à temps partiel et 3% sont sans emploi. Parmi les travailleurs à temps plein, la moitié n’auraient pas la possibilité d’effectuer leur travail à la maison.

«C’est certain que la situation actuelle touche les enfants, mais elle a également un impact sur les parents et leur quotidien également. On souhaitait donc savoir comment ils se sentaient face à tout cela. Et ce qui ressort, c’est que la situation est vraiment compliquée», explique Mme Varin.

Selon elle, les réponses des parents portent à croire qu’ils sont nombreux à composer avec un sentiment d’impuissance, à sentir qu’on leur a imposé un poids supplémentaire insoutenable sur les épaules.

«Les parents ont le sentiment d’être soudainement devenus incompétents dans tout. Ils ont l’impression de faire tout à moitié, leur travail, l’éducation des enfants, les tâches familiales…», souligne la directrice de l’APFNB.

Dans une forte proportion, ceux-ci ont avoué se sentir épuisés, stressés, frustrés ainsi que socialement isolés en raison de la situation actuelle.

«C’est très préoccupant, car un parent frustré et stressé, ça n’apporte pas beaucoup de positif. Comment est-ce qu’un enfant peut bien aller dans un tel contexte? On sent une détresse profonde au sein de nos familles. Si le parent tombe, c’est la famille qui tombe», indique Mme Varin.

À savoir quels sont les besoins des parents dans ce contexte d’école en ligne? Les parents ont dit souhaiter une plus grande flexibilité de la part de leur employeur, une meilleure communication de la part du gouvernement, un soutien psychologique, ainsi qu’une aide financière pour les outils technologiques et le matériel scolaire.