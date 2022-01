La COVID-19 recommence à faire des ravages au Nord-Ouest

La COVID-19 a contribué au décès de 199 personnes au Nouveau-Brunswick depuis le début de la pandémie. Toutes proportions gardées, le coronavirus a été particulièrement meurtrier dans le nord-ouest de la province.

En date du 20 janvier, près du quart (24%) des décès en lien avec la COVID-19 sont dans la zone 4 (Nord-Ouest). Il y en a eu 48 au total.

La période du 28 janvier au 18 mai 2021 a été particulièrement pénible alors que 24 personnes ont perdu la vie en raison du virus.

Trois foyers de soins de la région – le Manoir Belle Vue et la Villa des Jardins, à Edmundston, ainsi que le Pavillon Beau-Lieu de Grand-Sault – ont été aux prises avec d’importantes éclosions à l’intérieur de leurs murs. Au moins 17 de ces décès sont issus de ces éclosions.

Après une certaine période d’accalmie où les cas de décès dans la zone 4 ont été plus sporadiques, le rythme de mortalité dans la région s’est accentué dans la dernière semaine.

Depuis le 13 janvier, on compte huit décès en lien avec la COVID-19 au Nord-Ouest, soit une moyenne d’environ un décès par jour.

Bien que l’échantillon soit plus petit que ce qui s’est produit à l’hiver et au début du printemps 2021, le maire d’Edmundston, Éric Marquis, y voit une tendance malheureuse.

«C’est sûr qu’il y a une différence dans le sens où, à l’époque, on n’avait pratiquement aucune protection (…) Avec ce que l’on voit aujourd’hui, avec les décès de plus au cours des derniers jours, est-ce que la situation est pire que l’année passée? Je ne crois pas que les chiffres nous démontrent ça, mais chaque décès est un décès de trop.»

«Quand on regarde les périodes de temps dans l’année, on se rend compte que l’on touche pas mal aux mêmes périodes depuis les deux dernières années.»

Le Dr John Tobin, directeur du secteur de médecine familiale de la zone de santé 4 (région d’Edmundston), demeure perplexe face à cette situation.

«Il n’y a pas de science absolue là-dedans, mais ce qui arrive, c’est qu’on a eu une espèce d’éclosion dans notre hôpital (à Edmundston), alors on a eu beaucoup de cas qui ont été diagnostiqués après leur admission (…) On voit toutefois un certain nombre de patients de la communauté qui sont admis en raison de la COVID-19.»

Est-ce en raison de l’état de santé général de la population? Le taux de vaccination? Un simple coup du sort? Il est difficile pour le médecin d’expliquer ces données. Il n’a pu que proposer quelques théories sommaires.

«Je n’ai pas d’explication officielle pour expliquer les décès, mais on sait qu’au Nord-Ouest, on a une population vieillissante. On a une population qui a souvent deux ou trois maladies chroniques, ce qui fait en sorte qu’on a peut-être une population qui est un petit peu plus malade que le reste de la province. Ça peut faire en sorte qu’une infection comme le COVID-19 puisse affecter une personne au point où elle va en décéder.»

Une situation gérable dans les foyers de soins

Alors que la vague de décès de l’hiver et du printemps derniers a été causée en partie par la transmission du virus dans les foyers de soins, on ne semble pas tellement pointer du doigt ces établissements actuellement.

«De ce que je comprends, c’est que la situation est gérable dans les foyers de soins. Ce n’est pas la même chose qu’au début de la pandémie, car les gens ont eu leurs doses de vaccin. Les effets du virus sont beaucoup moins forts qu’au début lorsqu’il n’y avait pas de vaccin», a expliqué Robert Duguay, directeur des communications au ministère du Développement social.

«La COVID affecte les établissements à différents niveaux, mais l’impact sur la santé est moins fort», a-t-il ajouté.

Pour sa part, le Dr Tobin juge que les hospitalisations de gens ayant subi une perte d’autonomie en raison de la COVID-19 proviendront moins des foyers, puisque, à moins d’un développement de symptômes plus graves, le personnel en place pourra prendre soin des patients.

Vers un retour à la stabilité?

En date du 20 janvier, il y a 23 patients à l’unité COVID-19 de l’Hôpital régional d’Edmundston, dont une personne aux soins intensifs. Les chiffres changent toutefois fréquemment, a mentionné John Tobin.

«J’ose dire que ça semble sous contrôle pour le moment au niveau des éclosions. Mais dans les hôpitaux, le manque de personnel se fait sentir. Ça met un stress sur le système de santé et sur les entreprises.»

Cette semaine, le gouvernement a fait appel à la population afin de trouver des volontaires pour effectuer certaines tâches au sein du système de santé. De son côté, M.Tobin s’interroge sur les implications éventuelles de cette demande.

«Ce que je peux dire c’est que dans notre zone, on est en manque de personnel, mais on réussit tout de même à combler les quarts de travail. On est capable de joindre les deux bouts pour le moment.»

«C’est sûr que l’on a dû diminuer des services, mais plus vite on se sortira de cette situation, plus vite on aura ces services de nouveau. On chante un peu la même chanson, mais on demande aux gens d’être patients et de faire attention en portant le masque, en se faisant vacciner et en gardant leurs distances. La plupart le font et nous leur en sommes très reconnaissants.»

De son côté, le maire Marquis souhaite que la vague Omicron soit la dernière, surtout qu’il s’agit du quatrième confinement au Madawaska, sans compter les mesures coupe-circuit de l’automne dernier.

«J’espère que l’on arrête de nous confiner ou de fermer des entreprises, car ç’a un effet inexplicable aujourd’hui. Il n’y a pas une région au Nouveau-Brunswick qui a été frappé comme le Nord-Ouest. Ç’a un effet sur les familles, la santé mentale, les enfants, les entreprises, etc.»

«On a hâte de passer à autre chose.»

Une petite population, mais beaucoup de décès

Selon les plus récentes données du recensement, qui ont été publiées en 2016, la zone de santé 4 (Nord-Ouest) compte environ 47 700 personnes. Cela représente, toujours selon les chiffres de 2016, environ 6% de la population du Nouveau-Brunswick. On parle donc de 6% de la population qui compte pour 24% du nombre total de décès jusqu’à maintenant.

La zone de santé 1 (Sud-Est et Moncton) est celle qui compte le plus de décès avec 49, soit un de plus qu’au Nord-Ouest. Toutefois, celle-ci possède quatre fois plus d’habitants que la zone 4. Deux autres régions populeuses du Nouveau-Brunswick, soit la zone 2 (Saint-Jean et ses environs) et la zone 3 (Fredericton et ses environs) ont respectivement enregistré 28 et 32 décès.

Ailleurs dans le nord de la province, le taux de cas par rapport au nombre d’habitants est somme toute important dans la zone 5 (Campbellton et une partie du Restigouche).

Selon les données du plus récent recensement, il y a environ 26 000 personnes dans cette zone de santé. Avec 21 morts depuis le début de la pandémie, la région compte pour environ 10% du nombre total de décès au Nouveau-Brunswick. Elle ne représente que 3% de la population de la province.

Dans la zone 6 (Chaleur et Péninsule acadienne), le nombre de décès demeure relativement faible avec 11 depuis le début de la pandémie. Le hic, c’est que six d’entre eux se sont produits du 16 au 18 janvier.

Avec une population de plus de 77 000 personnes, soit environ 10% de la population de la province, son taux de décès représente 5% du montant total.

La zone 7 (Miramichi et ses environs) a enregistré 10 décès.